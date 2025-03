Firmy musia pri daňových priznaniach zohľadniť novú minimálnu daň, pohybuje sa až do výšky 3840 eur

Pri tohtoročnom podávaní daňových priznaní za rok 2024 musia firmy zohľadniť novú minimálnu daň, ktorá začala platiť od 1. januára minulého roka.

Jej výška sa pohybuje od 340 eur do 3840 eur a závisí od výšky zdaniteľných príjmov, ktoré daňovník za zdaňovacie obdobie dosiahol. Platiť ju budú musieť aj firmy, ktoré sú v strate.

Túto daň musí zaplatiť každá právnická osoba

Právnické osoby s výnosmi neprevyšujúcimi 50-tisíc eur zaplatia minimálnu daň vo výške 340 eur. Firmy so zdaniteľnými príjmami od 50-tisíc eur do 250-tisíc eur budú platiť 960 eur, od 250-tisíc eur do 500-tisíc eur 1920 eur a najvyššiu daň vo výške 3840 eur zaplatia firmy s výnosmi nad 500-tisíc eur. Pre zdaňovacie obdobia kratšie ako 12 mesiacov sa daň vypočíta pomerne.

Daňové priznanie za rok 2024 musia právnické osoby podať do konca marca tohto roka a daň v tejto lehote aj uhradiť. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje aj lehota na zaplatenie dane.

„Túto daň musí po novom zaplatiť takmer každá právnická osoba po odpočítaní príslušných úľav na dani,“ uviedol daňový poradca zo Slovenskej komory daňových poradcov Rastislav Forgáč.

Na koho sa minimálna daň nevzťahuje?

Minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby, novovzniknuté podniky, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, politické strany, záujmové združenia, či chránené dielne a pracoviská.

Znižuje sa na polovicu pre firmy, ktoré zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím, ak títo zamestnanci tvoria najmenej 20 % z priemerného počtu zamestnancov.