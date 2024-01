Financovanie štátu sa môže podľa analytika ešte viac predražiť, výnosy našich 30-ročných dlhopisov prekonávajú v eurozóne už len tie talianske

Slovensku sa podarilo minulý týždeň predať v aukcii slovenských štátnych dlhopisov 1,44 mld. eur, pričom iba na dlhopis so splatnosťou v októbri 2051 pripadá miliarda eur z celkového objemu. Priemerný výnos sa pohyboval od takmer troch percent pri dlhopisoch so splatnosťou v júni 2027 až po 4,07 % pri dlhopise so splatnosťou októbri 2051.

Priaznivé podmienky pre investorov

„Pri minulotýždňovej aukcii k slušnému dopytu po dlhopisoch pomohli aj veľmi priaznivo nastavené podmienky pre investorov,“ komentoval aukciu analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Po decembrovom znížení ratingu Slovenska agentúrou Fitch a nezanedbateľnej možnosti, že k zníženiu ratingu pristúpia v najbližších mesiacoch aj ďalšie agentúry, možno tento výsledok podľa neho hodnotiť pozitívne. Na druhej strane, pohľad na dlhší časový horizont ukazuje, že počas rokov je vývoj negatívny a výnosy našich 30-ročných dlhopisov prekonávajú v eurozóne už len tie talianske.

Výnosy na gréckych či španielskych 30-ročných dlhopisov už nesú so sebou nižšiu rizikovú prirážku, hoci ešte pred niekoľkými rokmi bol investormi požadovaný výnos na nich v porovnaní s nami aj dvojnásobný. Priaznivo nastavené podmienky pre investorov z minulého týždňa podľa analytika znamenajú, že sme museli ponúknuť vyšší výnos.

Slovensku pomáha členstvo v eurozóne

„Teda budeme platiť investorom relatívne veľa, resp. viac,“ povedal Kočiš. Pomohli podľa neho aj širšie očakávania trhov, ktoré počítajú, že vo vývoji cien dlhopisoch nastane obrat, ktorý bude súvisieť najmä s očakávaným znižovaním sadzieb zo strany ECB a pokračujúcim ochladením globálnych ekonomík. To následne bude tlačiť ceny aktuálnych dlhopisov vyššie.

Slovensku výrazne pomáha podľa Kočiša aj členstvo v eurozóne, keď investori s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú, že nastavené pravidlá privedú Slovensko v lepšom prípade späť na cestu k zodpovednej konsolidácií. V horšom prípade by nás, resp. peniaze investorov, v prípade problémov nakoniec pravdepodobne zachránil stabilizačný mechanizmus Eurosystému.

Bolestivý proces pre krajinu

„To by však bol pre krajinu extrémne bolestivý proces, čo sme mohli vidieť pri ozdravovaní verejných financií v Grécku v predchádzajúcej dekáde,“ konštatuje analytik. Od takto čierneho scenára sme však ešte relatívne podľa neho ďaleko a stále máme priestor postaviť sa ku konsolidácií zodpovedane.

„Je však už najvyšší čas, nakoľko naďalej vidíme riziko zníženia ratingu. Zároveň očakávame v tomto roku zvyšovanie prirážok slovenských štátnych dlhopisov voči nemeckým, čo nakoniec ešte viac predraží financovanie štátu,“ myslí si analytik.

Mimoriadna aukcia

Po minulotýždňovej aukcii Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) informovala, že v mimoriadnej aukcii 5. februára budú otvorené dva nové dlhopisy so splatnosťou dva a štyri roky. Konkrétne podmienky zverejnia o týždeň 29. januára.

Avšak roku 2024 sa celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja očakáva podľa Kočiša na úrovni 4,5 mld. eur až 5,5 mld. eur, bez ohľadu na počet transakcií. Agentúra už skôr deklarovala, že celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu v roku 2024 sa predpokladá v hodnote 10 mld. eur.

„Pri schválenom deficite na úrovni 7,8 mld. eur, maturujúcich dlhopisoch v tomto roku v objeme 5 mld. eur, zohľadnení skoršie vytvorenej rezervy a vývoja výnosov, resp. ceny dlhopisov, očakávame, že celková emisia štátneho dlhu sa môže v tomto roku pohybovať na úrovni okolo 11,5 mld. eur. Samozrejme, záležať bude najmä od trhových podmienok, a teda aj od dôvery investorov,“ dodal analytik.