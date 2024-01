Ekonóm Slaný je odporcom vstupu Česka do eurozóny a vyjadrenia prezidenta Pavla považuje za prekvapivé (video)

To, či má Česká republika prijať euro, je diskutovanou témou už dlhší čas. Keď krajiny vstupovali do Európskej únie, zaviazali sa k tomu, že vstúpia aj do eurozóny. Avšak dátum, kedy sa tak má stať, nebol daný. Môže to byť o rok, ale aj nikdy.

Verejná mienka

Český prezident Petr Pavel vo svojom novoročnom prejave vyzval, aby krajina začala robiť konkrétne kroky na prijatie eura.

Ako však v rozhovore pre agentúru SITA povedal hlavný ekonóm českej investičnej skupiny DRFG Martin Slaný, nie je to zatiaľ výhodné pre českú ekonomiku.

Eurozóna sa výrazne zmenila