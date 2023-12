Finančná správa prichádza s novou aplikáciou, kupujúcim uľahčí reklamáciu tovaru

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov môže verejnosť využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Aplikácia po registrácii používateľom ponúka množstvo výhod od virtuálneho úložiska pokladničného dokladu až po štátom garantovanú formu reklamácie.

Stiahnuť si ju je možné z platformy Google Play a App Store. Informovala o tom finančná správa.

Náhrada „bločkov“

Moderná aplikácia ePeňaženka má nahradiť staršiu formu overovania pokladničných dokladov a občanom priniesť novú komfortnú službu na ukladanie „bločkov“. Občania sa pri používaní aplikácie budú môcť opäť zapojiť do boja s vydávaním falošných bločkov.

Podľa finančnej správy to bude mať významný prínos pre štát i spotrebiteľov, ktorým sa opätovne vráti do rúk možnosť nahlasovať nezrovnalosti v pokladni, čo zvýši ich ochranu proti podvodným praktikám a daňovým únikom. Kupujúci platia za tovar alebo služby cenu vrátane DPH a úlohou podnikateľa je túto daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu.

Pokladničný doklad stále po ruke

Aplikácia sa bude pri skenovaní QR kódu dokladu používateľa pýtať viacero otázok, aby jednoduchšou formou pomohla overiť základné údaje na pokladničnom doklade. Funkčnosť overovania a nahlasovania nezrovnalostí na bločku bude pritom stále dostupná aj neprihláseným požívateľom.

Zároveň sa spotrebiteľom nebude môcť stať, aby sa im pokladničný doklad fyzicky stratil alebo sa im inak znehodnotil, pretože ho budú môcť mať v aplikácii bezpečne uložený. Pokladničný doklad budú mať k dispozícii aj vtedy, ak budú používať iné mobilné zariadenie alebo pôvodné sa stane nefunkčným.

Poslúži aj pri reklamácii

Sprievodnou službou pre širokú verejnosť bude možnosť použiť v nej uložené detaily dokladov na reklamačné konanie. Ide tak o prvú štátnu aplikáciu, ktorá bude slúžiť spotrebiteľom aj na reklamačný proces. Po registrácii emailovou adresou budú všetky pokladničné doklady uložené vo virtuálnej forme.

Registrácia je potrebná preto, aby si reklamáciu mohol uplatniť vždy iba jeden používateľ pre konkrétny doklad a súčasne, aby ich mal kedykoľvek k dispozícii a mohol si ich v rámci aplikácie naskenovaním QR kódu uložiť. Aplikácia umožní overovať ten istý pokladničný doklad viacerým používateľom, no uložiť si ho môže len prvý, registrovaný používateľ, ktorý bude mať nárok na prípadnú reklamáciu, ostatní nie.

Zapojení budú aj používatelia

Finančná správa má nápady na rozvoj a väčšie využitie aplikácie, o čom však musí najskôr diskutovať s rezortom financií a dotknutými subjektami. Je pripravená zapracovať do nej aj odporúčania používateľov.

„Tým, že ide o aplikáciu, ktorá je vlastníctvom finančnej správy, tak možnosti sú naozaj široké,“ uzavrel prezident finančnej správy Jiří Žežulka.