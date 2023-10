V rukách finančnej správy skončilo viac než 17-tisíc falzifikátov parfumov. Colníci upozorňujú verejnosť (video)

V rukách finančnej správy skončili tisícky falzifikátov parfumov. Finančná správa o tom informovala s tým, že ak by sa tieto parfumy dostali na trh, tak by majiteľom ochranných známok vznikla škoda za viac ako 1,5 milióna eur. To by predstavovali historicky najvyššiu škodu v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva.

Ako finančná správa spresnila, išlo o falzifikáty svetoznámych značiek ako Christian Dior, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, L´oreal, Hermes, Louis Vuitton či Versace.

„Colný úrad (CÚ) Bratislava na základe informácií, ktoré získal od Kriminálneho úradu finančnej správy na základe realizovanej akcie, ktorá sa realizovala v lete, identifikoval v Bratislavskom kraji objekt, v ktorom sa nachádzali tisícky kusov parfumov,“ spresnila finančná správa a dodala, že CÚ oslovil zástupcov držiteľov práv duševného vlastníctva, aby sa k zaistenému tovaru vyjadrili.

Vyše 17 000 falzifikovaných parfumov

Ukázalo sa, že finančná správa zabránila tomu, aby sa na trh dostalo 17 149 kusov falzifikovaných parfumov. Finančná správa tak zabránila aj možným daňovým únikom pre štátny rozpočet a prispela k ochrane spotrebiteľov.

Falzifikáty totiž môžu predstavovať aj zdravotnú hrozbu. Zaistený tovar zostáva naďalej v rukách finančnej správy aj napriek tomu, že spoločnosť, ktorej tovar zaistili, požadovala jeho vrátenie a vyslovila nesúhlas so zničením tovaru.

„Dôvodom sú žaloby, ktoré následne podali držitelia práv duševného vlastníctva. Parfumy tak zostanú v colných skladoch až do právoplatného ukončenia súdnych sporov,“ vysvetlila finančná správa.

Pri nákupe treba byť obozretný

Colníci tiež upozornili verejnosť, že cieľom falšovateľov je vyrobiť produkt, ktorý si spotrebitelia pomýlia s originálom. Preto pri kúpe parfumu odporúčajú dôkladne skontrolovať obal a flakón.

„V texte bývajú napríklad preklepy, nesprávne usporiadanie informácií alebo sa tvar flakónu úplne nezhoduje s originálom,“ vysvetlila finančná správa a doplnila, že znakom falzifikátov je tiež nekvalitný materiál kartónového obalu či samotného parfumu a tiež podozrivo nízka cena.