Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku, pri vypĺňaní priznania vám pomôže aj online

Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022. Posledné dva marcové týždne im bude okrem štandardných komunikačných kanálov k dispozícii aj online poradňa na call centre.

Ostávajú posledné týždne

Konzultanti finančnej správy v stanovených hodinách prostredníctvom Live Chatu pomôžu daňovníkom pri vypĺňaní daňového priznania typu A. Pri daňovom priznaní typu B im pomôžu v prípade príjmov zo zamestnania alebo prenájmu nehnuteľnosti, okrem prípadov, keď s prenájmom nehnuteľností podnikajú. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ako aj zaplatenie dane za rok 2022 zostávajú posledné týždne. Online poradňa bude fungovať od 20. marca do 31. marca, a to v 12. týždni dopoludnia od 9:00 do 11:00 a následne popoludní od 14:00 do 15:00.

Kolónka Live Chat

V 13. týždni bude fungovať dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 17:00 do 19:00. Prístup k online poradni je dostupný na portáli finančnej správy v časti Kontakty. Potrebné je len kliknúť na kolónku Live Chat a vybrať si kolónku daňového priznania typu A alebo B. Následne bude klient presmerovaný na konzultanta, ktorý sa mu bude venovať.