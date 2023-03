Finančná správa má nového viceprezidenta, stal sa ním Lukáš Sojka

Novým viceprezidentom finančnej správy sa stal od 15. marca Lukáš Sojka. Do tejto funkcie ho ustanovil predseda vlády a poverený minister financií Eduard Heger na návrh prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku. Viceprezident finančnej správy priamo riadi sekciu ekonomiky, informatiky, osobný úrad a odbor účtovania štátnych príjmov.

Sojka na post viceprezidenta nastúpil po Michalovi Šoltésovi, ktorý bol uvoľnený z funkcie koncom minulého roka. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Sojka pôsobí vo finančnej správe od októbra 2020, kedy nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa sekcie informatiky. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a má dlhoročné skúsenosti v oblasti IT. V minulosti bol riaditeľom sekcie informatiky a dátovej politiky na Magistráte hlavného mesta SR. Pôsobil aj ako generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, kde sa podieľal na projekte stabilizácie portálu slovensko.sk po jeho výpadku v roku 2017, centrálnom elektronickom doručovaní, či modernizácii portálu Slovensko.sk do nového dizajnu. Má dlhoročné skúsenosti aj zo súkromnej sféry.