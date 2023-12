Vláda ide podľa SaS raziť hlúpu politiku a konsolidačný balíček je len žmýkacím (video)

Národná rada SR aktuálne rokuje o balíku opatrení, ktorým chce vláda získať financie na svoje sociálne a iné opatrenia. Jeho základom je zvyšovanie množstva daní.

Sadzby daní treba znížiť

Kabinet si podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) myslí, že keď bude zvyšovať dane, bude mať viac peňazí, no podľa liberálov je jasné, že sadzby daní treba znížiť a potom bude v rozpočte viac peňazí.

„Celý balíček je len žmýkací balík, nie je v ňom žiadne opatrenie, ktoré podporuje rast ekonomiky. Jediné opatrenie, ktoré šetrí výdavky, je zoškrtanie rozpočtu RTVS, všetko ostatné je len žmýkanie ľudí. Idú na to zle a presne takto zle to išlo celých 12 rokov, preto sme dnes už takmer na chvoste Európy. Je to hlúpa politika, ktorú ide vláda raziť,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Viacero pozmeňujúcich návrhov

Liberáli sú jednoznačne proti zvyšovaniu daní, preto predložili k prerokúvanému balíku lex konsolidácia viacero pozmeňujúcich návrhov. Tie by podľa tímlídera SaS pre verejné financie Mariána Viskupiča mohli znížiť jeho deštrukčný vplyv.

Liberáli chcú zrušiť zvýšenie desiatok poplatkov v oblasti dopravy, okrem toho chcú zachovať zrovnoprávnenie zdanenia domácich a zahraničných podielových fondov a nižšieho zdanenia ziskov z kryptoaktív, ako aj zrušiť zníženie odvodov do druhého piliera.

„Zároveň predkladáme návrh, aby bolo vypustené ustanovenie zavádzajúce minimálnu daň právnickej osobe, aby bola zachovaná znížená sadzba DPH na celý gastrosektor, vrátane alkoholických nápojov a taktiež chceme upraviť zníženie nárokovateľného príspevku pre RTVS z koalíciou navrhovaných 0,12 percent HDP na 0,15,“ pokračoval Viskupič.

Ďalším návrhom je vypustenie článku, ktorým sa zavádzajú zvýšené sadzby zdravotných odvodov, ako aj zníženie dane z dividend na 0 percent, pričom pôvodný vládny návrh zákona zvyšoval daň zo súčasných 7 na 10 percent. V prípade zdravotníctva navrhuje SaS zvýšiť platbu za poistenca štátu a zároveň zaviesť kritériá kvality, aby pacienti dostali takú starostlivosť, ktorú aj pocítia.