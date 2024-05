Fajčiarov čaká zdražovanie, zvýši sa cena za krabičku a e-cigarety budú stáť o 50 centov viac

Vládny kabinet definitívne schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Tabakové cigarety by tak mali o dva roky zdražieť o 40 centov.

Novela zákona rozširuje predmet dane aj o výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, ktorými sú náplň do elektronických cigariet, nikotínové vrecúško a iný nikotínový výrobok. Ministerstvo financií odhaduje, že ceny e-cigariet v budúcom roku vzrastú o 50 centov a nikotínové vrecúška asi o 1,70 eura.

Rozpočet si prilepší

Vďaka schválenej novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by si mal štátny rozpočet prilepšiť v budúcom roku o 15 mil. eur, o rok neskôr o 126 mil. eur. V roku 2027 by malo do štátneho rozpočtu pritiecť o 180 mil. eur viac.

„Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a zadlženie Slovenskej republiky je návrh zákona súčasťou konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu,“ zdôvodnilo zmeny v spotrebných daniach z tabakových výrobkov ministerstvo financií.

Zmeny by mali platiť od februára

Návrh zákona zavádza sadzby spotrebnej dane z inovatívnych tabakových výrobkov k 1. februáru 2025. Daň z náplne do elektronických cigariet bude vo výške 0,20 eura za mililiter, daň za nikotínové vrecúško 0,10 eura za gram. V roku 2027 by sa mala daň na tieto výrobky zvýšiť na 0,30 eur za mililiter a 0,20 eura za gram.

Novela zákona taktiež upravuje sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to k 1. februáru 2026. Spotrebná daň z tabaku bude 177 eur za kilogram, z cigary a cigarky 139 eur za kilogram a z cigarety 102,5 eura za tisíc kusov. Od začiatku februára 2028 sa spotrebná daň z tabaku zvýši na 209,5 eura za kilogram a z cigarety na 113,5 eura za tisíc kusov.