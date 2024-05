Nikotínové vrecúška bez tabaku zdanené takmer rovnako ako tradičné cigarety? Novela zákona má desiatky pripomienok

Ministerstvo financií SR obdržalo až 98 pripomienok k novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Z toho bolo osem zásadných a v súčasnosti všetky vyhodnocuje.

Väčšina subjektov, ktoré novelu zákona pripomienkovalo, návrh ministerstva schvaľuje. Rovnako tak aj rozhodnutie Slovenska pridať sa ku krajinám, ktoré okrem výrobkov s obsahom tabaku zdaňujú aj nové nikotínové výrobky. „Súhlasíme, že takýto krok je legitímny a reaguje na narastajúcu popularitu týchto produktov a potrebu zabezpečiť stabilné príjmy do štátneho rozpočtu,“ uviedol Inštitút moderného spotrebiteľa.

Zároveň však upozornil, že nastavenie sadzieb na nové výrobky vyznieva nesystémovo a v konečnom dôsledku môže priniesť aj výpadok príjmov štátneho rozpočtu.

Hrozí rozvoj nákupnej turistiky

Spôsob, akým chce rezort financií zdaňovať nové nikotínové výrobky, však môže viesť k rozvoju cezhraničnej nákupnej turistiky a sivej ekonomike. Zároveň môže podporiť návrat fajčiarov k cigaretám, namiesto toho, aby siahali ich menej škodlivej alternatíve.

Klasická jednorazová elektronická cigareta, ktorá obsahuje 2 ml náplne a dnes stojí 6,90 eura, by po zarátaní spotrebnej dane a dodatočnej DPH stála 7,38 eura, čo predstavuje zdraženie približne o 7 %.

„Takejto diferenciácii nerozumieme. Sme presvedčení, že spotrebné dane z tabakových a nikotínových výrobkov by sa mali odvíjať od miery ich škodlivosti. Na druhej strane ani po dôkladnej rešerši výskumných publikácií sme neidentifikovali, že by jeden produkt bol o toľko viac škodlivý, aby jeho cena narástla o 30 % viac než cena druhého produktu,“ upozornil inštitút.

Ministerstvo sa odvoláva na národný výskum

Inštitút moderného spotrebiteľa je presvedčený, že verejné politiky by mali byť založené na dátach a dôkazoch, ktoré však v tomto prípade nevidia.

„Rozumieme, že cieľom takejto diferenciácie môže byť predpoklad, že maloletí preferujú jeden produkt viac ako druhý, a teda predkladateľ môže mať za cieľ zdecimovať jeho finančnú dostupnosť. Podľa nášho názoru však k takejto situácii nedochádza. Súhlasíme, že oba produkty majú nezanedbateľné riziko zneužitia maloletou populáciou, toto riziko je však porovnateľné pri elektronických cigaretách i pri nikotínových vrecúškach,“ konštatuje inštitút, ktorý citoval Národný výskum používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov v SR z roku 2022.

Ministerstvo financií sa na spomínaný výskum odvoláva v dôvodovej správe. Ten ukázal, že 2 % skúmanej populácie vo veku 12 až 21 rokov použili elektronickú cigaretu v deň opýtania, nikotínové vrecúško v daný deň použilo len jedno percento.

Čo sa má najviac zdaniť?

Z ďalších pripomienok k novele vyplýva, že zo všetkých alternatívnych produktov majú byť zdanené najvyššie práve nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku.

Tento produkt by sa mal od roku 2027 zdaňovať takmer rovnako ako tradičné cigarety, napriek tomu, že je považovaný za menej škodlivú alternatívu voči fajčeniu.

Po zohľadnení dane z pridanej hodnoty by daňové zaťaženie nikotínových vrecúšok malo v budúcom roku predstavovať takmer 50 % súčasnej ceny spotrebiteľských balení, pričom v roku 2027 by to už malo byť viac ako 100 %.

Takýto rýchly nárast zdanenia môže preto znížiť motiváciu spotrebiteľov siahať po menej škodlivých výrobkoch.