E-cigarety budú podliehať zdaneniu, vláda sa tak rozhodla aj na základe rapídneho rastu ich predaja

Vláda chce zdaniť používateľov e-cigariet, ministerstvo financií už dalo na pripomienkovanie novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. O tomto zámere informoval rezort ešte 8. apríla.

Ide o rozšírenie predmetu dane o výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, ktorými sú náplň do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúško a iný nikotínový výrobok. Doposiaľ táto oblasť zdanená nebola.

Predaj e-cigariet vzrástol

Predaj e-cigariet či vrecúšok v posledných rokoch podľa rezortu financií výrazne vzrástol, zvýšiť by sa teda mohol aj príjem v štátnom rozpočte. Vzrastajúca spotreba takýchto výrobkov bez účinnej kontroly znamená podľa nich aj vyššie riziko daňových únikov.

Na základe údajov z eKasy vlani spotreba týchto výrobkov výrazne vzrástla. Predaj e-cigariet medziročne vzrástol o 200 % a nárast predaja nikotínových vrecúšok zodpovedá navýšeniu o 57 %.

Sadzba dane

Pri elektronických cigaretách by to bola sadzba 30 centov za mililiter a pri ostatných nikotínových výrobkoch 20 centov za gram, avšak od 1. februára 2025 do 31. januára 2027 sa plánujú prechodne sadzby 20 centov, resp. 10 centov.

Očakávaný príjem z elektronických cigariet a ostatných nikotínových výrobkov je 15 mil. eur v roku 2025, za rok 2026 je to suma 126 mil. eur a v roku 2027 by to mala byť suma 180 mil. eur. Tieto sumy rezortu vyšli z rozšírenia dane z tabakových výrobkov.

Niečo si však vyžiada aj úprava informačných systémov, no ministerstvo hovorí, že náklady sú rozpočtovo zabezpečené v ich kapitole. V tomto roku by to mala byť suma cez 154-tisíc eur, v ďalšom vyše 34-tisíc eur.

Pokuta za obchodovanie bez povolenia

Rezort financií zároveň plánuje správny delikt a sankciu až do výšky 50-tisíc eur.

Túto pokutu môže dostať ten, kto bude obchodovať alebo distribuovať bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami bez povolenia na obchodovanie alebo bez povolenia na distribúciu.

Odhadovaná cena e-cigariet

Ministerstvo financií SR v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy odhaduje, že ceny e-cigariet v roku 2025 vzrastú v priemere o 50 centov.

Nikotínové vrecúška zdražejú podľa nich asi o 1,70 eura a tabakové cigarety v rokoch 2026 a 2028 zdražejú v priemere o 40 centov.