Dovolenka, mäso či nové vybavenie domácnosti. Tisíce Slovákov si nemôžu dovoliť základné veci

Chudoba na Slovensku pretrváva, mnohí si nemôžu dopriať ani jedlo s mäsom každý druhý deň.
Peniaze, chudoba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Najväčším problémom obyvateľov Slovenska je podľa najnovších dát zo zisťovania EU SILC z roku 2024 neschopnosť zaplatiť si týždeň dovolenky mimo domu raz za rok, čo pociťuje 33,4 % ľudí. Ďalšími významnými materiálnymi nedostatkami sú schopnosť pokryť neočakávané finančné výdavky vo výške 441 eur (28,2 %) a možnosť nahradiť opotrebovaný nábytok novým (23,3 %).

Problémy pretrvávajú

Hoci sa tieto ukazovatele medziročne zlepšili, stále ide o najčastejšie vynútené nedostatky spojené s nedostatočnými financiami domácností. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý pripadá na 17. októbra a súčasne pri príležitosti Svetového dňa štatistiky, ktorý pripadá na 20. október, to zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚSR).

Medzi ďalšie časté nedostatky patrí nemožnosť zabezpečiť si jedlo s mäsom, kuraťom alebo rybou každý druhý deň (17,1 %), či nedostatok automobilu (11 %). Takmer 10 % obyvateľov si nemôže dovoliť každý týždeň utratiť malú sumu peňazí na seba a viac ako 8 % má problémy s udržiavaním primeraného tepla doma alebo s nedoplatkami na hypotéke, nájomnom či energiách.

Výrazné regionálne rozdiely

Výrazné regionálne rozdiely ukazujú, že problém so zaplatením týždňovej dovolenky má v Bratislavskom kraji len necelých 15 % obyvateľov, zatiaľ čo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji viac ako 40 %. Podobne, problém s nedoplatkami na bývanie a energie je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji takmer 15 až 19 %, čo je šesťnásobne viac ako v Bratislavskom kraji.

Miera závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie, ktorá sleduje aspoň 7 z 13 vynútených nedostatkov, dosiahla v roku 2024 na Slovensku 7,6 %, čo predstavuje takmer 408-tisíc osôb. Tento ukazovateľ mierne vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu. Najvyššia miera deprivácie bola zaznamenaná v Prešovskom (16 %) a Banskobystrickom kraji (13 %), zatiaľ čo Bratislavský kraj mal pod 2 %.

Zisťovanie EU SILC poskytuje komplexný obraz o chudobe a sociálnom vylúčení v SR a umožňuje medzinárodné porovnávanie v rámci EÚ.

