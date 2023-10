Daň zo sladených nápojov by mohla prispieť k ozdraveniu verejných financií, INESS varuje pred možnými rizikami

Jedným z opatrení na ozdravenie verejných financií by podľa končiacej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora mohlo byť zavedenie novej spotrebnej dane zo sladených nápojov.

Zdaňovanie sladených nápojov by štátnemu rozpočtu mohlo už v roku 2025 priniesť 240 miliónov eur. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) sa pozrel na to, či by zavedenie tejto dane zlepšilo zdravotný stav ľudí žijúcich na Slovensku.

Klesajúca spotreba sladených nápojov

INESS upozorňuje na to, že nárast výskytu nadváhy a obezity je na Slovensku už od roku 2010 sprevádzaný klesajúcou spotrebou sladených nápojov a od roku 2017 aj sladidiel.

Naopak, spotreba neochutených a nesladených nápojov postupne stúpa, čo naznačuje, že stravovacie návyky Slovákov sa menia a ľudia sa pomaly odkláňajú od kalorických možností.

„Tieto protichodné zistenia – miera nadváhy a obezity stúpa napriek poklesu spotreby cukru a sladených nápojov – spochybňuje argument proponentov dane z cukru, že daň by znížením konzumácie cukru, resp. sladených nápojov viedla k štíhlejšej populácii,“ tvrdí INESS.

Daň z cukru

Zavedenie dane by podľa INESS síce znížilo dopyt po sladených nápojoch, súčasne by sa však mohlo zvýšiť cezhraničné nakupovanie. Zníženie kalorického príjmu ľudí by pritom bolo minimálne.

„Dosahovanie dobrého zdravotného stavu je tkaním jemnej pavučiny každodenných rozhodnutí človeka o jedle, strese, fyzickej aktivite, vzťahoch, či pobyte v určitom prostredí. Nemožno očakávať zmenu pomocou jedného jednoduchého opatrenia ako je daň na jednu zo zložiek nevyváženej stravy,“ upozorňuje inštitút.

Hrozí preto, že daň z cukru sa stane len ďalšou položkou ťahajúcou peniaze z vreciek spotrebiteľov, ale nenapĺňajúcou svoj cieľ, ktorá navyše posilňuje postavenie pestúnskeho štátu na úkor osobnej zodpovednosti.

„Vzhľadom na nejednoznačnosť účinnosti zdaňovania sladených nápojov pri boji s obezitou v dostupnej literatúre, absenciu komplexných dát popisujúcich príčiny prevalencie obezity na Slovensku, ako aj nepredstavenie iných motivačných a vzdelávacích prístupov na riešenie toho problému, navrhujeme túto daň na Slovensku neprijať,“ dodal INESS.

Odporúčanie WHO

Po vzore Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej komisie odporúča rezort financií zohľadňovať gramy cukrov na 100 militrov nápoja. Uvažuje pritom o hranici 7 gramov na 100 mililitrov obsahu, od ktorého sú zdaňované sladené nápoje.

Sladené nápoje vrátane džúsov s obsahom cukru od 7 gramov na 100 militrov by sa mohli zdaňovať sumou 40 centov za jeden liter nápoja. Na sirupy by sa vzťahovala sadzba 2,40 eura na liter.

Tento krok rezort financií zdôvodňuje tým, že výskyt obezity či ďalších neprenosných chorôb súvisiacich so stravou sa celosvetovo neustále zvyšuje. Preto je naliehavo potrebné zaviesť účinnú reakciu na zníženie ich výskytu.

Medzi dostupné možnosti politík overených praxou patrí práve zavedenie daní z nápojov sladených cukrom. Zdanenie sladených nápojov je podľa ministerstva nástroj využívaný v mnohých krajinách sveta a podobne ako pri iných spotrebných daniach zabezpečuje aj zvýšenie daňových príjmov. Zavádzanie dane zo sladených nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).