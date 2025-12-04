ČSOB upozorňuje klientov, že cez víkend nebudú fungovať viaceré online služby

Digitalizácia umožnila, aby sme bankové služby mali k dispozícii prakticky nepretržite. No aj tento komfort si občas vyžiada krátku technickú prestávku. ČSOB preto vo svojom ozname upozorňuje klientov na dve plánované odstávky počas prvej decembrovej soboty a nedele, ktoré zasiahnu viaceré elektronické služby banky.
Prvá odstávka už v piatok v noci
Prvá údržba bude v piatok 5. decembra od polnoci do 01:30. V tomto čase nebude možné používať:
- ČSOB SmartBanking
- Moja ČSOB
- ČSOB API (PSD2)
- BusinessBanking Lite
- BusinessBanking
Banky štandardne plánujú podobné odstávky do neskorých nočných hodín, keď je počet transakcií najnižší.
Druhá odstávka
Druhý výpadok príde hneď vzápätí a bude dlhší. Odstávka začne v sobotu 6. decembra o polnoci a potrvá až do nedele 7. decembra do 06:00. Nedostupné budú rovnaké služby ako v piatok v noci, no pribudne aj ČSOB MultiCash 24, ktorý používajú najmä firemní klienti.
Každý štvrtý Európan neplatí svoje účty načas. Slováci sú tretí najlepší a Švajčiari ako Gréci
Prečo banky robia odstávky
Aj keď sa môžu klientom zdať nepríjemné, pravidelné údržby sú bežnou súčasťou fungovania modernej bankovej infraštruktúry. Banky ich zvyčajne robia z niekoľkých hlavných dôvodov:
Bezpečnosť – aktualizácie systémov, opravy zraniteľností a posilňovanie ochrany pred kybernetickými útokmi.
Modernizácia a rozširovanie služieb – banky často pridávajú nové funkcionality, zrýchľujú systémy či pripravujú infraštruktúru na nové regulácie.
Spoľahlivosť a údržba databáz – nočné hodiny sú ideálne na prácu, ktorá by počas dňa mohla vyvolať preťaženie alebo chyby pri transakciách.
Odstávky preto väčšinou prichádzajú v noci medzi polnocou a skorým ránom, keď je aktivita klientov najnižšia a dopad na každodenné fungovanie minimálny.
Ako sa pripraviť
Ak klienti v uvedenom čase plánujú platiť online, posielať peniaze či používať firemné bankové systémy, mali by si úkony radšej presunúť mimo odstávok. Bežné kartové transakcie v kamenných obchodoch banky zvyčajne výpadky neovplyvnia, no pri niektorých špecifických operáciách môžu byť obmedzenia citeľné.