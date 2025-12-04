ČSOB upozorňuje klientov, že cez víkend nebudú fungovať viaceré online služby

Bankové služby na chvíľu utíchnu.
ČSOB Banka
Digitalizácia umožnila, aby sme bankové služby mali k dispozícii prakticky nepretržite. No aj tento komfort si občas vyžiada krátku technickú prestávku. ČSOB preto vo svojom ozname upozorňuje klientov na dve plánované odstávky počas prvej decembrovej soboty a nedele, ktoré zasiahnu viaceré elektronické služby banky.

Prvá odstávka už v piatok v noci

Prvá údržba bude v piatok 5. decembra od polnoci do 01:30. V tomto čase nebude možné používať:

  • ČSOB SmartBanking
  • Moja ČSOB
  • ČSOB API (PSD2)
  • BusinessBanking Lite
  • BusinessBanking

Banky štandardne plánujú podobné odstávky do neskorých nočných hodín, keď je počet transakcií najnižší.

Druhá odstávka

Druhý výpadok príde hneď vzápätí a bude dlhší. Odstávka začne v sobotu 6. decembra o polnoci a potrvá až do nedele 7. decembra do 06:00. Nedostupné budú rovnaké služby ako v piatok v noci, no pribudne aj ČSOB MultiCash 24, ktorý používajú najmä firemní klienti.

Prečo banky robia odstávky

Aj keď sa môžu klientom zdať nepríjemné, pravidelné údržby sú bežnou súčasťou fungovania modernej bankovej infraštruktúry. Banky ich zvyčajne robia z niekoľkých hlavných dôvodov:

Bezpečnosť – aktualizácie systémov, opravy zraniteľností a posilňovanie ochrany pred kybernetickými útokmi.

Modernizácia a rozširovanie služieb – banky často pridávajú nové funkcionality, zrýchľujú systémy či pripravujú infraštruktúru na nové regulácie.

Spoľahlivosť a údržba databáz – nočné hodiny sú ideálne na prácu, ktorá by počas dňa mohla vyvolať preťaženie alebo chyby pri transakciách.

Odstávky preto väčšinou prichádzajú v noci medzi polnocou a skorým ránom, keď je aktivita klientov najnižšia a dopad na každodenné fungovanie minimálny.

Ako sa pripraviť

Ak klienti v uvedenom čase plánujú platiť online, posielať peniaze či používať firemné bankové systémy, mali by si úkony radšej presunúť mimo odstávok. Bežné kartové transakcie v kamenných obchodoch banky zvyčajne výpadky neovplyvnia, no pri niektorých špecifických operáciách môžu byť obmedzenia citeľné.

