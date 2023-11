Chalupárska sezóna sa skončila, kryje vaše poistenie riziko krádeže či vandalizmu?

Leto sa už dávno skončilo, chatári a chalupári zazimovali svoje rekreačné objekty. A keďže chata stojí väčšinou v rekreačnej oblasti, ktorá je počas jesene a zimy neobývaná, hrozba krádeží či vandalizmu je vysoká.

S poistením zdravia, domácnosti či auta už väčšina ľudí skúsenosti má. S poistením rekreačnej nehnuteľnosti to už také samozrejmé podľa finančnej a poisťovacej spoločnosti Insia nie je. A to napriek tomu, že chalupárčenie je jednou z najobľúbenejších foriem relaxu či odpočinku.

Ako chrániť svoju chalupu?

Riešením je na mieru pripravené poistenie rekreačného objektu. Základom je poistenie správne nastaviť a zo širokej ponuky poisťovní vybrať tú, ktorá bude pre konkrétny typ nehnuteľnosti vhodná. Predovšetkým je potrebné správne nastaviť poistné sumy a zvážiť, či poistíte len samotnú nehnuteľnosť alebo aj jej vybavenie. Dôležité je zvoliť aj zodpovedajúce zabezpečenie a postrážiť si možné výluky, ktoré z poistnej zmluvy vyplývajú.

Nemenej dôležité je aj poistenie zodpovednosti. „Zmysel tohto poistenia určite oceníte vo chvíli, kedy napríklad strom na vašom pozemku pri páde poškodí susedovu strechu, či uvoľnená škridľa z vašej strechy poškodí susedove auto,“ uvádza Insia.

Poistenie zodpovednosti odporúča aj spoločnosť Centrum poistenia. Aj keď nehnuteľnosť nie je trvalo obývaná, nehody sa môžu stále stať. Poistenie zodpovednosti je nevyhnutné na ochranu pred potenciálnymi právnymi a finančnými následkami.

Ak máte chatu či chalupu vybavenú aj cennejšími predmetmi, teda elektronikou, obrazmi, spotrebičmi a podobne, ktoré by vám mohli zlodeji ukradnúť alebo poškodiť, nezabudnite ani na poistenie domácnosti. Rovnako nezabudnite ani na poistenie zodpovednosti.

Príklad:

Chatár po príchode na chalupu zistil, že mu zlodej ukradol kosačku a drobnú elektroniku v celkovej hodnote 1 500 eur a snažil sa odniesť aj starožitnú skriňu. To sa mu síce nepodarilo, no poškodil ju. Chatár privolal políciu a všetko nahlásil svojej poisťovni. Čo by mala jeho poistná zmluva obsahovať, aby sa dočkal náhrady?

Ukradnuté veci patria podľa Insia do domácnosti. Preto by okrem poistenia nehnuteľnosti mala byť v poistenej zmluve poistená aj domácnosť a udalosť by sa riešila v rámci rizika krádež.

Pri uzatváraní poistenia si však nezabudnite vopred zistiť, aké zabezpečenie chaty či chalupy poisťovňa vyžaduje, inak sa môže stať, že vám odmietne vyplatiť náhradu za ukradnuté veci, prípadne môže poistné plnenie krátiť.

Posúďte využitie nehnuteľnosti

Ako ďalej uvádza Insia, pri chatách a chalupách platí, že požiadavky poisťovní na zabezpečenie bývajú prísnejšie, než je tomu pri bytoch alebo rodinných domoch, ktoré sú trvalo obývané. Rekreačné nehnuteľnosti sú totiž určitú dobu opustené, čím rastie príležitosť pre „nepozvanú návštevu“.

Prvým krokom pri poistení rekreačného majetku je podľa spoločnosti Centrum poistenia správne nastaviť, ako bude nehnuteľnosť využívaná. Bude nehnuteľnosť využívaná len počas určitých období v roku, alebo bude neobývaná počas dlhších období? Tieto informácie sú dôležité pri výbere vhodnej poistnej ochrany a jej nastaveniu.

Ochrana pred špecifickými rizikami

Zvážte konkrétne riziká spojené s umiestnením a špecifikáciou nehnuteľnosti. V závislosti od jej geografického umiestnenia môže chatár chcieť zahrnúť poistnú ochranu pred prírodnými katastrofami ako povodne, hurikány alebo lesné požiare.

Navyše, ak je rekreačná nehnuteľnosť blízko vodných plôch, je podľa firmy Centrum poistenia potrebné poistenie proti rizikám súvisiacim s vodnými udalosťami. Niektoré poisťovne si vedú tzv. povodňové mapy.

Poistenie rekreačnej nehnuteľnosti, ktorá nie je trvalo obývaná, vyžaduje starostlivú úvahu a plánovanie. Posúdením využitia nehnuteľnosti, výberom správnej poistnej ochrany a zavedením bezpečnostných opatrení môžete chrániť svoju investíciu a mať pokojnú myseľ v presvedčení, že vaša nehnuteľnosť je chránená pred neočakávanými udalosťami.