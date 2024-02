Bitcoinové ETF získavajú na sile v Ázii po schválení americkou SEC, Austrália preberá vedenie

Bitcoinové burzovo obchodované fondy (ETF) sú pripravené získať značnú dynamiku v Ázii a jej okolí po nedávnom schválení spotových bitcoinových ETF Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC).

Analytici sú optimistickí, pokiaľ ide o vplyv na regulačné schválenia v rôznych ázijských jurisdikciách, so zameraním na krajiny ako Hongkong, Singapur a Spojené arabské emiráty.

Hongkongské nadšenie a potenciálny Ripple Effect

Hongkong prejavil značný záujem o zabezpečenie schválenia bitcoinového ETF a odborníci z odvetvia sa domnievajú, že nedávne schválenie v USA by mohlo urýchliť proces v regióne.

Johnny Ng, hongkonský zákonodarca a zástanca kryptomien , zdôraznil, že je nevyhnutnosťou, aby sa mesto stalo lídrom vo virtuálnych aktívach a rýchlo propagovalo spotové ETF. Snahy Hongkongu získať späť svoju pozíciu kryptohubu zahŕňajú nový licenčný režim pre krypto burzy a údajne je pripravený zvážiť žiadosti o spotové krypto ETF.

„Vyzerá to, že Hongkong bude pravdepodobne ďalším, kto schváli spotové krypto ETF,” komentoval H. B. Lim, výkonný riaditeľ APAC pre BitGo. Lim zdôraznil silnú reputáciu hongkonského finančného centra, hlboké kapitálové trhy a významnú veľkosť akciového trhu ako faktory, ktoré by mohli prilákať spotových emitentov krypto ETF do regiónu.

Austrália vedie v schvaľovaní

Austrália je v pozícii medzi prvými krajinami, ktoré schvália spotové bitcoinové ETF produkty, pričom Austrálska burza cenných papierov (ASX) by mala udeliť schválenie v prvom alebo druhom štvrťroku 2024.

Bitcoin ETF spoločnosti Monochrome Asset Management je v popredí s očakávaním, že bude kótovaná v druhom štvrťroku tohto roka. Austrália už má dva produkty obchodované na burze, ktoré poskytujú expozíciu voči spotovým krypto aktívam, ale vzrušenie sa sústreďuje okolo potenciálu podobného produktu na obchodovanie na ASX kvôli väčším objemom.

„Austrália v tejto fáze určite vedie pred Hongkongom a Singapurom,” povedal Liam Hennessy, právnik z Clyde and Co. The Australian Financial Review oznámil, že viaceré bitcoinové ETF sú v rade na schválenie na ASX.

Singapur a Ripple Effect od schválenia USA

Očakáva sa, že Singapur, ktorý je známy svojimi pokusmi o dosiahnutie rovnováhy medzi priaznivými a ochrannými kryptografickými predpismi, bude profitovať z povolení USA.

Analytici naznačujú, že mestský štát, ktorý si želal toky z väčšieho trhu, ako je USA, by teraz mohol zaznamenať zvýšený záujem o produkty, ako sú bitcoinové ETF.

Ako uviedol Danny Lim, prispievateľ v MarginX, infraštruktúre decentralizovaných výmen: „Schválenia v USA môžu byť presne to, čo Singapur potreboval, aby povolil produkty, ako bitcoinové ETF”.

Výzvy pre región SAE a MENA

Spojené arabské emiráty (SAE) a širší región Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) môžu čeliť problémom pri okamžitej propagácii produktov typu bitcoin ETF.

Bývalý regulátor z orgánu finančnej slobodnej zóny Spojených arabských emirátov vysvetlil, že podmienky v súčasnosti nie sú priaznivé, pričom uviedol komplikácie s likviditou trhu od tradičných finančných hráčov a prepojením na trhy SAE.

„Pravidlá v Spojených arabských emirátoch na vytvorenie takýchto spojení to robia drahšie,” uviedol anonymný zdroj. „Aj keď túto možnosť nevylučujeme, v súčasnosti je nepravdepodobné, že by stálo za to obchodovať len s jedným produktom. V ponuke musí byť presvedčivá sada, ktorá pritiahne hráčov tradičného financovania (TradFi).”

Nakoľko dynamika bitcoinových ETF naberá na sile, účastníci a analytici z odvetvia pozorne sledujú vývoj v Ázii a očakávajú ďalšie regulačné schválenia v nadväznosti na prelomové rozhodnutia SEC.

Zdroj: https://www.coindesk.com

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0