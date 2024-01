Význam gapu CME a možnosť obchodovania s nimi

V neustále sa vyvíjajúcom prostredí obchodovania s kryptomenami sa gapy Bitcoin CME, nazývané aj ako medzery v trhoch, ukázali ako fascinujúci, no zároveň náročný aspekt pre obchodníkov hľadajúcich príležitosti na trhu.

Tieto gapy, vyplývajúce z nepretržitej povahy trhu s kryptomenami, predstavujú jedinečné vyhliadky a prekážky pre tých, ktorí chcú využiť cenové rozdiely medzi uzatváracími a otváracími cenami na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Pochopenie gapu Bitcoin CME

Gapy predstavujú oblasti na grafe, kde sa cena prudko pohybuje nahor alebo nadol, pričom medzi nimi je malé, alebo žiadne obchodovanie. Výsledkom tohto obchodovania je, že graf zobrazuje medzeru v bežnom cenovom modeli. Podnikavý obchodník môže preto tento gap využiť na zisk.

Gapy bitcoinových CME vznikajú predovšetkým zo skutočnosti, že trh s kryptomenami funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane víkendov, zatiaľ čo tradičné trhy ako CME sú počas týchto období zatvorené.

Tieto gapy sú identifikované porovnaním záverečnej ceny v piatok a otváracej ceny v pondelok. Obchodníci často venujú pozornosť týmto gapom, pretože môžu slúžiť ako potenciálna úroveň podpory (supportu) alebo odporu (rezistencie) v budúcnosti.

Existujú tri hlavné typy gapu Bitcoin CME:

bežné (common)

odtrhnuté (breakaway)

vyčerpané (exhaustion)

Tie bežné sú rutinné pohyby na trhu, ktoré možno rýchlo vyplniť. Gapy odtrhnutia signalizujú začiatok silného trendu, zatiaľ čo gapy vyčerpania naznačujú koniec trendu a možný obrat. Obchodníci používajú analýzu rozdielov CME spolu s technickými ukazovateľmi na prijímanie informovaných rozhodnutí na nepredvídateľnom trhu s kryptomenami.

Vývoj chicagskej obchodnej burzy

CME má bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1898, pôvodne známa ako Chicago Butter and Egg Board. V priebehu rokov rozšírila svoju ponuku o poľnohospodárske komodity a v roku 1919 sa zlúčila s Chicago Produce Exchange a stala sa z nej Chicago Mercantile Exchange.

V transformačnom kroku počas 70. rokov CME zaviedla finančné futures, čím pripravila pôdu pre vytvorenie CME Group v roku 2007 prostredníctvom zlúčenia s Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) a Commodity Exchange Inc. (COMEX).

V decembri 2017 CME vstúpila na trh s kryptomenami zavedením futures kontraktov na Bitcoin, čím poskytla inštitucionálnym a individuálnym investorom platformu na špekulácie o budúcich pohyboch ceny Bitcoinu.

Faktory ovplyvňujúce gapy CME

Na trhu s kryptomenami sú ovplyvnené rôznymi faktormi, vrátane 24/7 charakteru trhu s kryptomenami, ktorý koliduje s bežnými trhovými hodinami, náladou na trhu, zmenami likvidity a technickými faktormi, ako sú úrovne podpory (supportu) a odporu (rezistencie). Tieto faktory spoločne prispievajú k vytváraniu a vypĺňaniu gapov CME v bitcoinových grafoch, čím pridávajú zaujímavú vrstvu k technickej analýze v priestore kryptomien.

Nástroje na identifikáciu gapu Bitcoin CME

Obchodníci používajú kombináciu technických ukazovateľov, fundamentálnej analýzy a analýzy sentimentu na komplexnú analýzu gapov v bitcoinových CME. Technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery a Billingerove pásma, pomáhajú identifikovať potenciálne vyplnenie gapov, zatiaľ čo fundamentálna analýza zahŕňa hodnotenie správ, regulačných opatrení a ekonomických premenných, ktoré môžu ovplyvniť ceny bitcoinov a správanie gapov CME. Analýza sentimentu meria pocity hráčov na trhu o Bitcoine a poskytuje prehľad o potenciálnych príležitostiach na vyplnenie gapov.

Stratégie obchodovania Bitcoin CME gapov

Obchodovanie medzi bitcoinovými CME gapov zahŕňa skúmanie cenových rozdielov medzi otváracími a zatváracími cenami CME a prijímanie strategických rozhodnutí na základe očakávaných zmien cien. Obchodníci očakávajú vyplnenie gapu, kde sa cena vráti späť, aby gap uzavrela a použije ju ako úroveň podpory (supportu) alebo rezistencie. Techniky riadenia rizika, ako je zadávanie príkazov stop-loss, sú kľúčové na zmiernenie potenciálnych strát, ak sa gap neuzavrie podľa očakávania.

Gapy CME čelia aj výzvam

Zatiaľ čo obchodovanie s gapom CME ponúka príležitosti, prichádza taktiež s výzvami. Inherentná volatilita trhu s kryptomenami môže viesť k nestálym cenovým výkyvom a zmeny likvidity počas mimotrhových hodín môžu spôsobiť sklz.

Obchodníci musia bojovať s rizikom chybných signálov a nesplnených očakávaní, pretože nie všetky gapy sú vyplnené. Vonkajšie faktory, ako je regulačný vývoj alebo správy z trhu, môžu narušiť očakávané výkyvy gapov

Navigácia v gape Bitcoin CME si vyžaduje holistický prístup, ktorý kombinuje technickú analýzu, základné porozumenie a analýzu sentimentu. Obchodníci si musia byť vedomí výziev, ktoré s tým súvisia, vrátane volatility trhu a potenciálu nesplnených očakávaní.

Úspešné obchodovanie s gapom CME si vyžaduje kombináciu technického know- how, prehľadu trhu a disciplinovaného prístupu k riadeniu rizík. Nakoľko sa trh s kryptomenami neustále vyvíja, zvládnutie umenia obchodovania s CME gapom sa stáva čoraz dôležitejším pre tých, ktorí hľadajú úspech v tomto dynamickom priestore.

Zdroj : https://cointelegraph.com https://www.investopedia.com

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0