Bitcoin na vzostupe reaguje na zlyhávajúci bankový sektor

Minulotýždňový rýchly kolaps bánk poukázal na krehkosť tradičného bankového sektora a vyzdvihol ten kryptomenový.

Podľa aktuálneho správania Federálneho rezervného systému (Fed) nastala podľa mnohých odborníkov udalosť, ktorá odvrátila mesiace odstraňovania likvidity v rámci kvantitatívneho sprísňovania a spôsobila opačný jav – kvantitatívne uvoľňovanie.

Reaguje tak na zlyhávajúci bankový sektor, ktorému Fed poskytol pôžičku vo výške 300 miliárd dolárov.

Kolaps bankového systému

Nárast bitcoinu za posledné dni ukazuje ako upadá dôvera v bankový systém. Aj keď sa po poskytnutí pomoci znížila hrozba globálneho bankového kolapsu, nevieme s istotou povedať či skutočne časom nepríde, no dočasná náplasť centrálnych bánk zafungovala, keď zlyhávajúcim bankám poskytla pôžičky.

Najdôležitejšie bude zajtrajšie vyjadrenie FEDu, ktorý znovu rozhodne o tom, kam budú trhy smerovať. Možností máme však viacero.

Po minulotýždňových výsledkoch inflácie, sa očakáva zvýšenie o 25 bázických bodov (t. j. o 0,25 percenta). Prekvapivo však môže dôjsť k záveru, že FED nezdvihne úrokové sadzby vôbec alebo ich zdvihne o 50 bázických bodov. Očakávame preto zvýšenú volatilitu na trhoch, ktorá napokon udá jeden smer.

Banky potrebujú aspoň na chvíľu vydýchnuť

Keďže tieto zlyhania považujeme za úzko späté so zvýšením úrokových sadzieb, v priebehu zajtrajšieho zasadnutia Fed-u môže kľudne dôjsť aj k dočasnému pozastaveniu zvyšovania úrokových sadzieb. Už len z toho dôvodu, aby si banky vydýchli.

Z krátkodobého hľadiska v tom nevidíme veľký zmysel, nakoľko dlhé mesiace bojujeme s vysokou infláciou a tento krok by zníženie inflácie len potlačilo.

Ak by Fed úrokové sadzby nezdvihol, môže to byť indikátor blížiaceho sa býčieho trhu a my tak uvidíme v najbližších týždňoch, možno mesiacoch rastúce trhy. Pre mnohých investorov sa to zdá byť pozitívne z hľadiska zárobkov, no z dlhodobého hľadiska nás inflácia doženie vo vyšších číslach, čo môže spôsobiť ešte väčšie komplikácie.

Krachujúce banky ovplyvňujú aj svet kryptomien

Určite netreba pripomínať ako finančný globálny systém ovplyvňuje kryptodianie. Potom, ako Silicon Valley Bank (SVB) pred pár dňami zlyhala, stabilný coin USDC spoločnosti Circle stratil svoju dolárovú fixáciu, keďže v SVB mali rezervy vo výške 3,3 miliardy dolárov.

Aj keď táto strata fixácie vystrašila mnoho investorov, v priebehu pár dní sa USDC zotavil. Ako sa niektorí mohli mylne domnievať, USDC nie je imúnny voči riziku protistrany. Ak teda zistíme, že USDC aj doláre na bankovom účte majú riziko protistrany, môžeme si položiť otázku: „Existuje vôbec nejaká istota bez rizika protistrany?”

Zdroj: CoinMarketCap.

Aj keď dochádza k zlyhaniu bankového sektora, s ktorým sme spojili aj stratu fixácie stablecoinu USDC, mnohí sme očakávali pád akciových trhov a takisto aj kryptomien. Opak sa ale stal skutočnosťou a cena bitcoinu je aktuálne na roztrhanie.

Nie je to kvôli bitcoinu, ale je to dobré pre bitcoin

Ešte 10. marca sa pohyboval v hodnotách približne 20 000 dolárov a dnes sa naňho pozeráme s minimálne 30-percentným nárastom. Vzhľadom na to, že sa nachádzame aktuálne v medveďom trhu, nám tento nárast ukazuje jeho silu a čoraz väčšiu dôveru investorov.

Bitcoin do značnej miery mnohí považujú za finančné zabezpečenie proti kolabujúcemu bankovému systému, takže s istotou môžeme potvrdiť jednu vec, že krach bánk nespôsobuje bitcoin alebo iné kryptomeny.

Spôsobí bitcoin masovú adopciu?

Investori sa na bitcoin spoliehajú najmä pri ochrane svojich úspor v časoch nestability fiat meny a pri uspokojovaní ďalších finančných potrieb. Aj keď sa aktuálne adopcia bitcoinu spomaľuje kvôli pretrvávajúcemu medvediemu trhu, táto téma je čoraz viac aktuálnejšia.

Najnovšie tento sentiment prenikol aj do rozhovorov na konferencii v Južnej Afrike – Blockchain Africa Conference začiatkom tohto roku. Generálny manažér pre Afriku na kryptoburze Luno, Marius Reitz, povedal, že adopcia bitcoinov sa v nasledujúcom desaťročí pravdepodobne zrýchli. Tiež povedal, že:

„Myslím si, že v budúcnosti, približne o 10 rokov, by ste mohli začať vidieť situáciu, keď aj susedné krajiny začnú vyhlasovať bitcoin za zákonné platidlo. Bitcoin by sa mohol stať regionálnou menou alebo by sa dokonca mohol stať spoločnou menou v celej Africkej únii.”

Jonathan Ovadia, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ juhoafrickej kryptoburzy Ovex, je v súvislosti so stablecoinami optimistickejší. Bitcoin považuje síce za skvelé aktívum, ale v skutočnosti je to riskantné investovať doňho všetky svoje úspory, ak ste v Afrike zarábajúcim s minimálnou mzdou. Vo všeobecnosti je toho názoru, že stablecoiny sú pravdepodobne jednou z najväčších inovácií v celom kryptoekosystéme.

Bitcoin už ako zákonné platidlo

Aj keď sa častokrát stretávame s kontroverznými názormi, už v roku 2022 poslanci Stredoafrickej republiky odhlasovali schválenie zákona, ktorý legalizuje bitcoin ako zákonné platidlo spolu s regionálnym stredoafrickým frankom.

Prvou krajinou, v ktorej sa stal bitcoin zákonným platidlom je El Salvádor, ktorý si už tiež prešiel kritikou, najmä zo strany Medzinárodného menového fondu, ktorý vyzval Salvádor, aby upustil od bitcoinu ako zákonného platidla a vyjadril obavy z rizík, ktoré predstavuje pre finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa. Na druhej strane odborníci považujú tento krok za správny, keďže to môže pomôcť malým krajinám znížiť ich závislosť od amerického dolára.

Aj napriek mnohým varovaniam, že v nadchádzajúcich týždňoch by mohlo zlyhať viac bánk a nákaza, ktorá sa šíri aj do Európy, sa zdá, že kryptomeny sú jedným z mála bezpečných úkrytov pred takým druhom otrasov, ktoré pripomínajú globálnu finančnú krízu z roku 2008.

