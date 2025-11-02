Billa spúšťa novú službu, zákazníci si vyberú hotovosť priamo pri pokladni

Reťazec Billa rozširuje svoje služby o novinku, ktorá zákazníkom prinesie väčší komfort pri každodenných nákupoch. Od 1. novembra budú môcť zákazníci vo všetkých predajniach na Slovensku využiť službu Cash2Go, čo je spôsob, ako si priamo pri pokladni vybrať hotovosť pri platení za nákup.
Služba reaguje na bežnú situáciu, keď človek potrebuje hotovosť, no v okolí sa nenachádza bankomat. Vďaka Cash2Go tak zákazník vybaví naraz dve veci. Teda zaplatí za nákup a získa hotovosť, ktorú môže použiť napríklad na parkovanie, tržnicu či služby, ktoré neprijímajú platby kartou.
Hotovosť je stále potrebná
„Aj keď v súčasnosti prevládajú elektronické platby, hotovosť je stále potrebná na rôzne menšie výdavky,“ uviedol hovorca Billa Slovensko Marek Kravjar. Dodal, že nová služba predstavuje prirodzené rozšírenie ich služieb pri každodenných nákupoch a prináša zákazníkom úsporu času a pohodlie.
Cash2Go funguje jednoducho. Zákazník pri pokladni požiada o výber hotovosti, ak jeho nákup presiahne 5 eur. Vybrať si môže sumu od 5 do 50 eur v násobkoch piatich eur, a to pri platbe debetnou kartou Visa, Visa Electron, MasterCard alebo Maestro. Službu je možné využiť iba na pokladniciach obsluhovaných personálom, nie pri samoobslužných.
Poplatok za transakciu
Novinku môžu využívať klienti štyroch bánk, a to 365.bank, ČSOB, Slovenskej sporiteľne a UniCredit Bank. Každá banka si stanovuje vlastné poplatky za výber hotovosti, ktoré sa pohybujú od 0 do 20 centov za transakciu. Presnú výšku poplatku zákazník uvidí vo výpise z bankového účtu.
Služba Cash2Go je súčasťou širšieho trendu digitalizácie a integrácie finančných služieb priamo v maloobchodných prevádzkach. Billa tým reaguje na potreby zákazníkov, ktorí uprednostňujú rýchle a pohodlné riešenia.