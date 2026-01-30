Banky na Slovensku vlani zarobili vyše miliardy eur, no ich čistý zisk mierne klesol. Čo je za tým?

Bankový sektor na Slovensku dosiahol v minulom roku podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska čistý zisk 1,06 miliardy eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 2,1 %. Zisk pred zdanením sa medziročne znížil o 103 mil. eur. Vývoj hospodárskeho výsledku podľa Slovenskej bankovej asociácie odráža najmä výrazný nárast opravných položiek na krytie budúcich rizík a pokračujúci rast prevádzkových nákladov, najmä v oblasti IT, bezpečnosti a regulácie.
Výsledky bánk za rok 2025 podľa asociácie ukazujú, že sektor funguje v čoraz náročnejšom ekonomickom a regulačnom prostredí. „Banky napriek tomu pokračovali v úverovaní domácností aj podnikov, no rast rizík a nákladov sa čoraz výraznejšie premieta do ich ziskovosti. Aj preto je dôležité viesť odbornú diskusiu o daňovom a regulačnom zaťažení sektora tak, aby nebola ohrozená jeho stabilita a schopnosť financovať ekonomiku,“ komentoval výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klimek.
Povinné opravné položky
Na hospodársky výsledok významne vplýval rast opravných položiek, ktoré banky povinne vytvárajú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS ako rezervu na krytie budúcich úverových strát. Čistá tvorba opravných položiek dosiahla 231 mil. eur. Predstavuje to výrazný nárast po predchádzajúcom roku, keď bola na najnižšej úrovni za posledných päť rokov. Tento vývoj podľa bankovej asociácie reflektuje zhoršené očakávania v súvislosti s makroekonomickým vývojom, geopolitickými rizikami, obchodnou neistotou a vplyvmi fiškálnej konsolidácie.
Najväčšia banka zlacňuje bývanie, láka na nižší úrok a rýchle schválenie
Na hospodárenie bánk mali negatívny vplyv aj rastúce prevádzkové náklady, ktoré medziročne vzrástli o 5,7 % na 1,69 miliardy eur. Okrem mzdových nákladov zaznamenali banky výrazný nárast výdavkov na IT infraštruktúru a jej správu, ktoré stúpli o 12,6 % a už predstavujú približne 14 % celkových prevádzkových nákladov sektora. Ide najmä o investície do kybernetickej bezpečnosti, ochrany klientov a plnenia regulačných požiadaviek.
Čisté úrokové výnosy vzrástli
Na strane výnosov zostávajú hlavným pilierom ziskovosti čisté úrokové výnosy, ktoré vlani vzrástli o 7 % na 2,62 miliardy eur. Rast podporil zvýšený dopyt po úveroch. Banky poskytli o 64 % viac nových úverov na bývanie, pričom priemerná úroková sadzba klesla na 3,4 %. Oživenie bolo aj v segmente úverov pre podniky.
Ziskovosť slovenského bankového sektora meraná návratnosťou kapitálu (ROE) však naďalej podľa asociácie výrazne zaostáva za priemerom EÚ a patrí medzi najnižšie v regióne. Dodatočné zaťaženie sektora, vrátane bankového odvodu, znižuje schopnosť bánk absorbovať riziká a dlhodobo financovať ekonomický rast Slovenskej republiky. Z pohľadu finančnej stability je preto podľa bankovej asociácie dôležité vytvárať predvídateľné a vyvážené podmienky pre fungovanie bankového sektora.