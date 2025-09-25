Ázijské trhy pred očakávanými údajmi z USA klesajú

Akciové trhy v Ázii vo štvrtok väčšinou klesli, keďže investori ustupujú po niekoľkomesačnom nákupe, ktorý posunul trhy na rekordné maximá. Očakávajú sa kľúčové údaje z USA o inflácii a zamestnanosti, ktoré môžu byť ďalším impulzom pre trhy.
Od apríla, keď Donald Trump oznámil globálne clá, investori nakupovali s očakávaním obchodných dohôd a obnovenia znižovania úrokových sadzieb americkým Federálnym rezervným systémom (Fed). Fed minulý týždeň znížil sadzby a predpokladá sa, že tento rok zníži sadzby ešte dvakrát.
Napriek tomu niektorí predstavitelia Fed-u, vrátane predsedu Jerome Powella, varujú pred prílišným uvoľňovaním, keďže inflácia zostáva vysoká. Powell tento týždeň uviedol, že akcie sú „dosť vysoko ocenené“ a neexistuje „cesta bez rizika“ pri sadzbách, čo mierne znížilo optimizmus na trhoch.
Fed bude sledovať zverejnenie indexu osobnej spotreby a nasledujúci týždeň aj údaje o nezamestnanosti.
V Ázii si japonský Nikkei 225 polepšil o 0,2 %, zatiaľ čo hongkonský Hang Seng bol stabilný. Mierne poklesy zaznamenali Šanghaj, Sydney a Singapur, zatiaľ čo Tchaj-pej, Soul a Manila sa takmer nezmenili. Na Wall Street pokračoval druhý deň pokles všetkých troch hlavných indexov.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,3 % na 69,09 USD za barel.