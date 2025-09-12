Americké akciové trhy lámu rekordy

Hlavné akciové indexy na Wall Street vo štvrtok dosiahli nové rekordy. Údaje o inflácii v USA a o počte nových nezamestnaných Američanov, ktorí požiadali o podporu, posilnili presvedčenie investorov, že Federálny rezervný systém na budúci týždeň zníži úrokové sadzby.
Od ostatného zníženia v decembri minulého roka americká centrálna banka drží referenčnú úrokovú sadzbu v rozmedzí od 4,25 percenta do 4,50 percenta. Dôvodom je to, že tvorcovia menovej politiky sledovali vplyv ciel prezidenta Donalda Trumpa na infláciu.
Priemyselný index Dow Jones vo štvrtok vzrástol o 1,4 percenta na 46 108 bodov. Index S&P 500 stúpol o 0,9 percenta na 6 587,47 bodu a technologický Nasdaq Composite si prilepšil o 0,7 percenta na 22 043,07 bodu.
Väčšina ázijských akciových trhov tiež zamierila nahor. Hlavný japonský index Nikkei 225 sa v piatok posilnil o 0,9 percenta na 44 768,12 bodu a hongkonský Hang Seng vzrástol o 1,2 percenta na 26 388,16 bodu. Čínsky Shanghai Composite sa mierne oslabil, a to o 0,1 percenta na 3 870,60 bodu.