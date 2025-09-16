Americké akciové indexy stúpli na nové rekordy

Akcie na Wall Street v pondelok vzrástli, pričom indexy S&P 500 a Nasdaq dosiahli nové rekordy. Trh totiž dúfa, že americký Federálny rezervný systém tento týždeň zníži úrokové sadzby.
Okrem toho predstavitelia USA a Číny oznámili, že dosiahli rámcovú dohodu o vyriešení svojho sporu v súvislosti TikTokom. Aplikácia si podľa Washingtonu musí nájsť nečínskeho kupca, inak jej bude v USA hroziť zákaz.
Americké akciové trhy uzavreli zmiešane, ale Nasdaq stúpol na nový rekord
Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 0,1 percenta na 45 883,45 bodu. Index S&P 500 si pripísal 0,5 percenta a uzavrel na úrovni 6 615,28 bodu. Technologický Nasdaq sa posilnil o 0,9 percenta na 22 348,75 bodu.
Väčšina ázijských trhov tiež vzrástla. Hlavný japonský index Nikkei 225 v utorok stúpol o 0,3 percenta na 44 902,27 bodu, čínsky Shanghai Composite si prilepšil o 0,035 percenta na 3 861,86 bodu a index hongkonskej burzy Hang Seng nepatrne klesol, a to o 0,03 percenta na 26 438,51 bodu.