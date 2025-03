Americké akcie klesli, Tesla stratila až 15,4 percenta

Akcie na Wall Street v pondelok prudko klesli. Investori sa totiž obávajú, že neistota v súvislosti s colnou politikou prezidenta Donalda Trumpa by mohla priviesť najväčšiu svetovú ekonomiku do recesie. Okrem toho prezident USA Trump odmietol vylúčiť možnosť recesie v roku 2025 s tým, že krajinu čaká „obdobie prechodu, pretože to, čo robíme, je veľmi veľké – prinášame bohatstvo späť do Ameriky“.

Oslabili sa najmä akcie technologických spoločností, pričom výrobca elektromobilov Tesla zlacnel o 15,4 percenta. Technologický index Nasdaq klesol o 4 percentá na 17 468,32 bodu. Index S&P 500 si odpísal 2,7 percenta a uzavrel na úrovni 5 614,56 bodu a priemyselný Dow Jones si pohoršil o 2,1 percenta na 41 911,71 bodu.

Ázijské trhy sa vyvíjali zmiešane. Hlavný tokijský index Nikkei 225 v utorok klesol 0,6 percenta na 36 793,11 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng stagnoval na hodnote 23 782,14 bodu a čínsky Shanghai Composite si prilepšil o 0,4 percenta na 3 379,83 bodu.