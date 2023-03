Americká vláda môže bankám poskytnúť ďalšiu pomoc, posilnili aj ázijské akciové trhy

Americký akciový trh vrátane bánk v utorok stúpol. Pomohlo tomu vyjadrenie ministerky financií USA Janet Yellenovej, že vláda môže poskytnúť v prípade nutnosti bankovému odvetviu ďalšiu pomoc. Yellenová skupine bankárov povedala, že vládna pomoc „by mohla byť oprávnená“, ak sa objavia riziká.

„Janet Yellenová vystúpila a uviedla, že ak by bolo potrebné chrániť ďalšie vklady, sú ochotní a schopní to urobiť. Myslím si, že to je veľmi silné vyhlásenie,“ povedala Mary Ann Bartelsová zo spoločnosti Sanctuary Wealth. „A tak sa trhy mohli upokojiť,“ dodala.

Index S&P 500 vzrástol o 1,3 percenta na 4 002,87 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal jedno percento a uzavrel na úrovni 32 560,60 bodu. Technologický Nasdaq si prilepšil o 1,6 percenta na 11 860,11 bodu. Nahor zamierili aj akcie menších firiem a index malých spoločností Russell 2000 stúpol o 1,9 percenta na 1 777,74 bodu.

Ázijské akciové trhy v reakcii na rast na Wall Street tiež posilnili. Hlavný japonský index Nikkei 225 si v stredu prilepšil o 1,93 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng vzrástol o 1,73 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,31 percenta.