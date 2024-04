Vodička prešla do protismeru a narazila do autobusu, nebezpečne sa nakláňal mimo cesty (foto)

Okolnosťami a príčinami zrážky auta a autobusu sa zaoberá prešovská krajská polícia. Ako informovala na sociálnej sieti, dopravná nehoda sa stala v utorok poobede v Kľušove (okres Bardejov).

Vodička, ktorá šoférovala auto smerom do Bardejova, prešla do protismeru a narazila do oprotiidúceho autobusu. Po zrážke autobus vyšiel mimo cestu a ostal stáť na nespevnenom svahu nebezpečne naklonený k oploteniu rodinného domu.

Dokumentovanie nehody si podľa polície vyžiadalo na nevyhnutný čas obojsmernú uzávierku cesty pre nákladnú dopravu.

„Pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu vodičky. Vodič autobusu zranený nebol,“ uviedla polícia s tým, že dychové skúšky vodičov boli negatívne.