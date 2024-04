Pri Svinici sa zrazili tri autá, skončili mimo cesty a úsek bol sedem hodín neprejazdný (foto)

Pri nehode troch áut v okrese Košice-okolie sa zranilo osem ľudí. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v utorok (2. apríla) vo večerných hodinách medzi Košickým Klečenovom na obcou Svinica. Ako uviedla polícia, podľa doterajších zistení vodič vozidla značky BMW zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania nesprávne predchádzal iné vozidlo, narazil prednou časťou svojho vozidla do ľavej prednej časti vozidla zn. Škoda Superb, ktoré v tom čase jeho vodič viedol v smere od obce Svinica na obec Košický Klečenov,“ uvádza polícia s tým, že rovnako narazil i do vozidla značky VW Golf, ktoré smerovalo z Košického Klečenova do Svinice.

Rôzne predpokladané doby liečby

Všetky tri vozidlá, v ktorých sa celkovo nachádzalo osem osôb, skončili následne mimo cesty.

„Štyri osoby sa nachádzali vo vozidle zn. VW, z nich, podľa predbežnej lekárskej správy, tri osoby utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do 7 dní a jedna osoba zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti,“ priblížili policajti.

V troch vozidlách sa spolu nachádzalo 8 osôb. Foto: www.facebook.com

Doplnili, že vo vozidle Škoda sa zranila jedna osoba, pričom jej zranenia by si podľa predbežnej lekárskej správy mali vyžiadať predpokladanú dobu liečenia a práceneschopnosti prinajmenšom tri mesiace.

„Tri osoby nachádzajúce sa vo vozidle zn. BMW pri dopravnej nehody utrpeli ľahké zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 7 dní,“ dodáva polícia.

Negatívne výsledky dychových skúšok

Vodičov po nehode policajti podrobili dychovým skúškam na alkohol, všetky sa skončili s negatívnym výsledkom. Počas dokumentovania nehody bol úsek obojsmerne neprejazdný, polícia autá odkláňala cez obec Slanec. Úsek sa podarilo úplne sprejazdniť po temer siedmich hodinách.

V troch vozidlách sa spolu nachádzalo 8 osôb. Foto: www.facebook.com

„Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie, ktorý v súvislosti s touto dopravnou nehodou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ uzatvára polícia s tým, že miera zavinenia dopravnej nehody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.