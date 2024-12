Vo Vysokých Tatrách namerali okolo 10 stupňov Celzia. Som tu 23 rokov, ale takéto extrémne teplo, to je naozaj veľa, hovorí turista

Vo Vysokých Tatrách si posledné dni turisti užívajú slnečné a teplé počasie, snehu je však málo. Ako informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, v stredných polohách dosahovali teploty okolo 10 stupňov Celzia a v najvyšších sa blížili k nule.

„Je ho menej ako v poľských Tatrách, ale je tu teplejšie,“ hovorí na margo snehu poľský turista. „Som tu 23 rokov, ale takéto extrémne teplo, aby ráno o siedmej bolo päť stupňov, to je naozaj veľa,“ hovorí iný návštevník.

„Nie je to nič výnimočné. Ja si pamätám aj v 70-tych rokoch, keď som nosil na Téryho chatu, tak som chodil v kraťasoch a ešte aj celý január,“ hovorí zase legendárny chatár Viktor Beránek. V porovnaní s vlaňajškom je snehu trikrát menej.

Nie je to však najhoršia zima, ktorú odborníci zaznamenali. „Čo sa týka tejto zimy, nie je úplne najslabšia. Za 37 rokov meraní môžeme povedať, že je to asi 14. najslabšia zima. Dokonca sme mali štyri zimy, kedy sme nemali vôbec žiadny sneh. A to bolo v roku 2020, 2015, 2013 a 1992,“ uviedol pre televíziu odborník.