Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých

Zadržania sa uskutočnili v sobotu večer.
France Louvre
Policajné auto zaparkované na nádvorí múzea Louvre, týždeň po lúpeži, nedeľa 26. októbra 2025 v Paríži. Foto: SITA/AP
Francúzske úrady zadržali dvoch podozrivých z lúpeže vzácnych korunovačných šperkov z Louvru. Na stope zlodejov, ktorí 19. októbra počas dňa ukradli z múzea šperky v hodnote približne 102 miliónov dolárov za niekoľko minút, bolo nasadených 100 vyšetrovateľov.

Parížska prokurátorka Laure Beccuau potvrdila, že zadržania sa uskutočnili v sobotu večer. Jeden z mužov bol zadržaný na letisku Paríž-Charles de Gaulle, keď sa chystal odletieť do Alžírska. Druhý bol zadržaný krátko na to v oblasti Paríža. Obaja muži sú podozriví z organizovanej krádeže a trestného sprisahania.

Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť

Počas lúpeže sa zlodeji dostali do galérie pomocou vysúvacieho rebríka ukradnutého zo sťahovacieho vozidla a rezacích nástrojov. Pri úteku stratili diamantovú a smaragdovú korunu, ktorú Napoleon Bonaparte daroval svojej manželke, no podarilo sa im ukradnúť ďalších osem predmetov vrátane náhrdelníka zo smaragdov a diamantov.

Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť a diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku. Riaditeľ Louvru priznal, že zlodeji využili slepé miesto v kamerovom systéme na vonkajších múroch múzea.

Najnovšia krádež

Lúpež v Louvri je najnovšou v rade krádeží vo francúzskych múzeách. Menej ako 24 hodín po lúpeži v Louvri bolo východofrancúzske múzeum okradnuté o zlaté a strieborné mince po rozbití vitríny.

Minulý mesiac sa zlodeji vlámaním dostali do Prírodovedného múzea v Paríži a ukradli zlaté nugety v hodnote viac ako 1,5 milióna dolárov. Čínska žena bola zadržaná a obvinená z účasti na tejto krádeži.

