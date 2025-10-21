Francúzsko zintenzívňuje pátranie po zlodejoch, ktorí ukradli kráľovské klenoty z Louvru

Francúzska polícia v utorok zintenzívnila pátranie po zlodejoch, ktorí v nedeľu ráno počas lúpeže ukradli z múzea Louvre vzácne francúzske kráľovské klenoty. Podľa vyjadrení úradov pracuje na prípade 60 vyšetrovateľov, ktorí predpokladajú, že za lúpežou stojí organizovaná zločinecká skupina.
Lupičom sa podarilo za sedem minút ukradnúť deväť kusov šperkov, pričom pri úteku stratili korunu z 19. storočia, pokrytú 1 354 diamantmi a 56 smaragdmi, ktorá sa rozbila na ulici v Paríži.
Vyšetrovatelia skúmajú videozáznamy z okolia Louvru a hlavných diaľnic vedúcich z Paríža, aby identifikovali štyroch páchateľov, ktorí ušli na skútri. Minister vnútra Laurent Nuňez uviedol, že „je veľa videí a toto je jedna z línií práce vyšetrovateľov“.
Bezpečnostné nedostatky v Louvri
Múzeum medzitým zostalo zatvorené už druhý deň po lúpeži, čo sklamalo turistov, ktorí si museli prebookovať vstupenky. Incident zároveň znovu vyvolal diskusiu o nedostatočnej bezpečnosti vo francúzskych múzeách, keďže len minulý mesiac boli napadnuté ďalšie dve inštitúcie.
Minister spravodlivosti Gérald Darmanin priznal bezpečnostné nedostatky v Louvri: „Čo je isté, je to, že sme zlyhali, keď ľudia mohli zaparkovať sťahovaciu plošinu v centre Paríža, dostať sa hore za pár minút a ukradnúť vzácne šperky, čo Francúzsku spôsobilo hrozný obraz,“ povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter.
Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu Francúzska za roky 2019 až 2024 je v Louvri „pretrvávajúce“ oneskorenie v modernizácii bezpečnostných opatrení, pričom len štvrtina jedného krídla je pokrytá kamerovým systémom.
Prvá krádež v Louvri po 27 rokoch
Lupiči prišli okolo 9:30 ráno, asi 30 minút po otvorení múzea. Zaparkovali nákladné auto s vysúvacou plošinou pod Apollo galériou, vyliezli hore, pomocou rezacieho náradia sa dostali cez okno a otvorili vitríny so šperkami. Medzi ukradnutými predmetmi sú náhrdelník zo smaragdov a diamantov, ktorý Napoleon I. Bonaparte daroval svojej manželke cisárovnej Márii Lujze, a diadém cisárovnej Eugénie – manželky Napoleona III.
Podľa Alexandra Giquella, prezidenta aukčnej spoločnosti Drouot, by bolo nemožné tieto šperky predať v ich súčasnom stave. Polícia predpokladá, že lúpež vykonala skúsená skupina, pravdepodobne zahraničného pôvodu. Zásah personálu múzea prinútil zlodejov utiecť, pričom niektoré použité nástroje zostali na mieste činu.
Bola to prvá krádež v Louvri od roku 1998, keď zmizla maľba Camilla Corota. Francúzske múzeá sú často kritizované za slabú bezpečnosť, ktorá je podľa odborníkov nižšia ako v bankách, čo ich robí čoraz častejším cieľom zlodejov. Len minulý mesiac zlodeji ukradli zo Živého múzea prírodnej histórie v Paríži zlaté vzorky v hodnote 700-tisíc dolárov a z múzea v Limoges ukradli dva taniere a vázu v hodnote 7,6 milióna dolárov.