Louvre po lúpeži šperkov ostal zatvorený aj v pondelok, turistov to sklamalo

Múzeum Louvre bolo v pondelok už druhý deň po sebe zatvorené, keď polícia pátrala po páchateľoch, ktorí sa vlámali a za bieleho dňa ukradli šperky nevyčísliteľnej hodnoty. Turisti čakali v rade pred slávnym múzeom na otvorenie o 9-tej hodine, avšak oznámenie, že zostane zatvorené aj druhý deň v rade, im pokazilo náladu.
Lúpež v Louvri za bieleho dňa. Zlodeji ukradli francúzske korunovačné klenoty
„Mám narodeniny, bol to môj darček a chcela som sem prísť už roky, takže som trochu sklamaná,“ povedala pre agentúru AFP 31-ročná Elisa Valentinová z Talianska.
Pred zatvorenými bránami čakala 38-ročná americká turistka Jesslyn Ehlersová s manželom a práve si menili rezerváciu vstupeniek. „Počuli sme o lúpeži už deň predtým, preto sme to pred príchodom kontrolovali na internete, ale nenašli sme žiadne upozornenie,“ uviedla Američanka.
Louvre vo vyhlásení uviedol, že návštevníkom s rezerváciou na pondelok budú vrátené peniaze. „Peniaze nám vrátia, ale o to nejde,“ povedal 65-ročný Adam Cooke, ktorý pricestoval z Londýna s manželkou Rachel. Keďže odlet majú naplánovaný na utorok, múzeum, ktorého rozsiahle zbierky zahŕňajú aj obraz Mony Lízy, pár už nenavštívi.
Louvre a Eiffelova veža patria medzi najnavštevovanejšie miesta v Paríži.