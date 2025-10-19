Lúpež v Louvri za bieleho dňa. Zlodeji ukradli francúzske korunovačné klenoty

V parížskom Louvri, najnavštevovanejšom múzeu sveta, došlo v nedeľu dopoludnia k lúpeži, pri ktorej zlodeji za sedem minút ukradli osem vzácnych francúzskych korunovačných klenotov. Polícia pátra po štvorčlennej skupine páchateľov, ktorí pri násilnom otvorení dvoch zabezpečených vitrín použili uhlové brúsky.
Medzi ukradnutými predmetmi sú náhrdelník zo smaragdov a diamantov, ktorý Napoleon I. Bonaparte daroval svojej manželke cisárovnej Márii Lujze, a diadém cisárovnej Eugénie – manželky Napoleona III. Po lúpeži našli neďaleko múzea poškodenú korunu z 19. storočia, pokrytú 1 354 diamantmi a 56 smaragdmi.
Použili výsuvný rebrík a uhlové brúsky
Podľa vyjadrenia parížskej prokurátorky Laure Beccuau sa zlodeji vyhrážali pracovníkom bezpečnostnej služby múzea uhlovými brúskami. Páchatelia použili elektrický, výsuvný rebrík, aký sa používa na zdvíhanie nábytku do budov, aby sa dostali do pozlátenej galérie, v ktorej sú umiestnené korunovačné klenoty.
Incident sa udiala krátko po otvorení múzea pre verejnosť, ráno medzi 9:30 a 9:40 Svedok opísal, že lúpež trvala len 30 sekúnd, pričom páchateľov videl odchádzať na skútri. K lúpeži došlo len 800 metrov od parížskeho policajného riaditeľstva.
Minister vnútra Laurent Nuňez priznal „veľkú zraniteľnosť“ bezpečnostných opatrení v múzeách vo Francúzsku. Tento prípad je jedným z viacerých lúpeží, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli francúzske kultúrne inštitúcie. Správa múzea Louvre uzavrela priestory, aby umožnila vyšetrovateľom zaistiť stopy a dôkazy.
Macron avizoval rekonštrukciu Louvru
Odborníci sa obávajú, že ukradnuté klenoty budú rozobraté na drahé kamene a kov, pretože v súčasnom stave sú „úplne nepredajné“. Prezident Emmanuel Macron už v januári avizoval plán na rekonštrukciu Louvru, ktorý bude zahŕňať aj nové bezpečnostné opatrenia.
Louvre, kedysi sídlo francúzskych kráľov, privítal minulý rok deväť miliónov návštevníkov a je domovom mnohých svetoznámych umeleckých diel vrátane Mony Lisy. Tento incident však ukázal, že aj takéto prestížne inštitúcie čelia vážnym bezpečnostným výzvam.