Vo veku 89 rokov zomrel americký spisovateľ a držiteľ Pulitzerovej ceny Cormac McCarthy

Vo veku 89 rokov v utorok zomrel americký spisovateľ a scenárista Cormac McCarthy. O úmrtí držiteľa Pulitzerovej ceny informoval jeho vydavateľ. Podľa spoločnosti Alfred A. Knopf, ktorá patrí pod Penguin Random House, zomrel McCarthy prirodzenou smrťou doma v Santa Fe, v Novom Mexiku.

Sila písaného slova

„Počas 60 rokov preukazoval neochvejnú oddanosť svojmu remeslu a objavovaniu nekonečných možností a sily písaného slova,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Penguin Random House Nihar Malaviya a dodal, že „milióny čitateľov na celom svete prijali jeho postavy, mýtické témy a intímne emocionálne pravdy, ktoré obnažoval na každej stránke, v brilantných románoch, ktoré zostanú aktuálne aj nadčasové pre ďalšie generácie“.

Rodák z Providence na Rhode Islande vyrastal v Knoxville, v štáte Tennessee. Jeho vlastný príbeh bol podľa agentúry AP príbehom oneskoreného a pokračujúceho úspechu a popularity.

Ako 60-ročný bol verejnosti málo známy a napriek tomu, že s novinármi hovoril len zriedka, stal sa jedným z najuznávanejších a najúspešnejších spisovateľov v krajine. Komerčne prerazil v roku 1992 s románom All the Pretty Horses, ktorý v češtine vyšiel ako Všichni krásní koně, a vyslúžil si zaň americkú Národnú knižnú cenu.

Pulitzerova cena za Cestu

Najširšie publikum a najväčšie uznanie mu priniesla Cesta (2006), drsný príbeh o otcovi a synovi, ktorí putujú spustošenou krajinou. V roku 2007 za ňu získal Pulitzerovu cenu za beletriu. Oba menované sa pritom dočkali filmových spracovaní.

Po Ceste o McCarthym nasledujúcich 15 rokov nebolo počuť a jeho kariéra sa považovala za ukončenú. V roku 2022 však vydavateľstvo Knopf prekvapivo oznámilo, že vydá dvojicu prepojených románov, ktoré spomínal v minulosti – The Passenger (v češtine vyjde ako Pasažér) a Stella Maris, príbehy o bratovi a sestre, vzájomne posadnutých súrodencoch, a dedičstve ich otca, fyzika, ktorý pracoval na atómovej technológii.

Štyri Oscary aj cena pre najlepší film

Jeho prvý román The Orchard Keeper (Strážce sadu), ktorý napísal v Chicagu, keď pracoval ako automechanik, vyšiel vo vydavateľstve Random House v roku 1965. Medzi jeho ďalšie romány patria Outer Dark (Vnější tma), ktorý vyšiel v roku 1968, Child of God (Dítě Boží) z roku 1973 a Suttree z roku 1979.

Násilný Blood Meridian (Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě) o skupine lovcov odmien na texasko-mexickej hranici, ktorí vraždia Indiánov pre ich skalpy, vyšiel v roku 1985.

Jeho Hraničná trilógia – All the Pretty Horses (1992), The Crossing (Hranice, 1994) a Cities of the Plain (Města na planině, 1998) sa odohrávala na juhozápade pozdĺž hranice s Mexikom. Adaptácia jeho knihy Táto krajina nie je pre starých (2005) získala v roku 2008 štyri Oscary vrátane ceny pre najlepší film.