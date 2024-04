Vo veku 35 rokov zomrela bývalá hviezda NFL, telo športovca našli v dome starej mamy

Bývalá hviezda amerického futbalu NFL Vontae Davis zomrela vo veku 35 rokov. Davisove telo našli v dome jeho starej mamy na Floride, ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Smutnú správu o smrti potvrdil jeho bývalý vysokoškolský futbalový tréner Chester Farzier, ktorý mu venoval posledné slová na sociálnej sieti X.

„Dnes sme prišli o skvelého človeka. Nemám na neho zo školy nič, len dobré spomienky,“ uviedol Frazier.

Davis začal svoju kariéru na Dunbar High School vo Washingtone, kedy mu patrilo 33. miesto v rebríčku talentov na pozícii krajného obrancu. V roku 2009 si ho z 25. priečky vybrali v drafte NFL a zahral si pre Miami Dolphins, Indianapolis Colts či Buffalo Bills.

We are heartbroken by the sudden passing of former Dolphins CB Vontae Davis and extend our deepest condolences to his family & loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/mB1kYUpZqQ

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) April 1, 2024