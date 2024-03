Vo veku 75 rokov zomrel bývalý obranca Larry Lloyd, legenda tímov FC Liverpool či Nottingham Forest

Vo veku 75 rokov vo štvrtok odišiel na večnosť legendárny obranca Larry Lloyd, ktorý väčšiu časť hráčskej kariéry strávil v kluboch FC Liverpool a Nottingham Forest. O úmrtí svojho niekdajšieho hráča informoval účastník Premier League z Nottinghamu, nepriniesol však detaily.

Larry Lloyd hrával na pozícii stopéra. U seniorov začínal v klube Bristol Rovers, z ktorého prestúpil do FC Liverpool. Po piatich sezónach zamieril do Coventry City, neskôr do Nottinghamu Forest a kariéru končil vo Wigane Athletic.

Vo farbách Liverpoolu získal Lloyd jedne majstrovský titul a „The Reds“ pomohol v roku 1973 k celkovému triumfu v Pohári UEFA. S Nottinghamom získal jeden ligový titul a dvakrát s ním uspel v Európskom pohári (1979 a 1980), ktorý bol predchodcom súčasnej Ligy majstrov.

Pripísal si tiež štyri štarty za anglickú reprezentáciu a po skončení kariéry bol trénerom vo Wigane aj tíme Notts County.