Ukrajinské námorné drony v Čiernom mori zasiahli tanker ruskej tieňovej flotily

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v stredu zasiahla ropný tanker ruskej tieňovej flotily v Čiernom mori pomocou námorných dronov Sea Baby. Útok vážne poškodil loď, keď prechádzala ukrajinskou výlučnou ekonomickou zónou. Uviedol to pre web Kyiv Independent zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby.
Tanker plávajúci pod vlajkou Komorských ostrovov s názvom Dashan smeroval vysokou rýchlosťou k ruskému prístavu Novorossijsk a mal vypnutý systém automatickej identifikácie, keď ho zasiahol ukrajinský dron. Video, ktoré zdroj poskytol, zachytáva silné výbuchy v zadnej časti plavidla.
SBU odhaduje hodnotu tankera na približne 30 miliónov dolárov (približne 27,6 milióna eur) a uvádza, že pri jednej plavbe zvyčajne prepravoval ropné produkty v hodnote okolo 60 miliónov dolárov (približne 55,2 milióna eur).
Útok na Dashan je ďalšou operáciou v sérii ukrajinských úderov zameraných proti ruskej tieňovej flotile a súvisiacim ropným zariadeniam. Ukrajinské námorné drony zaútočili 28. novembra na dve plavidlá v Čiernom mori neďaleko Bosporského prielivu.