Vlády Ukrajiny a Slovenska chcú vytvoriť politiku „nového pragmatizmu“, tvrdí ukrajinský premiér Šmyhaľ (video)

Vlády Ukrajiny a Slovenska chcú vytvoriť politiku „nového pragmatizmu“. Napísal to v stredu na mikroblogovacej sieti X ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, ktorý sa v Užhorode stretol s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom.

„Napriek niektorým názorovým rozdielom máme v úmysle so slovenskou vládou vytvoriť politiku ‘nového pragmatizmu’, ktorá bude na prospech obom štátom,“ konštatoval Šmyhaľ. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Predseda ukrajinskej vlády na platforme Telegram informoval, že so slovenským premiérom dosiahli viaceré dohody. Medzi nimi je napríklad dohoda, že slovenská vláda nebude blokovať ukrajinský nákup zbraní a vybavenia od slovenských podnikateľov.

Dohodli sa aj na tom, že Slovensko podporí program Ukraine Facility, ktorý počíta s vyčlenením 50 miliárd eur z Európskej únie pre Ukrajinu. Premiéri oboch krajín zároveň podpísali spoločné vyhlásenie, ktorého cieľom je posilniť bilaterálne vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

We have reached agreement with Slovakian Prime Minister Robert Fico on a number of important issues. The Slovak government will not block the purchase of weapons and equipment by Ukraine from Slovak companies. Slovakia will support the Ukraine Facility programme, which envisages… pic.twitter.com/HeIGtaJaMd

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 24, 2024