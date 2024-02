Zvyšovanie platov ministrom je podľa Šimečku hulvátstvo, Matovič odkazuje Ficovi „ste chrapúň, aký nemá v Európe obdoby“

Zvyšovanie platov ministrom a premiérovi cez paušálne náhrady je hulvátstvo a obchádzanie zákona. Myslí si to líder hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda parlamentu Michal Šimečka.

Vláda „napľula“ ľuďom do tváre

„Nie sme populisti a nebudeme kritizovať výšku. Naozaj je nesprávne, aby poslanci zarábali viac než členovia vlády alebo premiér. Vláda má ale v prvom rade rešpektovať zákony. A keď ich chce meniť, tak má o tom rokovať a nie ich takto hulvátsky obchádzať,“ uviedol líder progresívcov. Dodal, že Ficovi záleží iba na vlastných ľuďoch.

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) „napľula“ ľuďom do tváre zvýšením platov ministrom. Tvrdí to líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Na utorkovej tlačovej besede upozornil aj na to, že vláda neplní sľuby, ktoré ľuďom dala pred septembrovými parlamentnými voľbami. Medzi tie patrilo znižovanie cien potravín či energií.

„Neurobili absolútne nič. Namiesto toho sa od volieb starajú a krvopotne bojujú o to, aby dali sami sebe a svojim spolupáchateľom amnestiu za zločiny, ktoré páchali, za rozkradnutie miliárd eur, práve pre ktoré ľudia na Slovensku dlhodobo strádajú,“ povedal.

Nárast o 96 percent

Ako ďalej Matovič poznamenal, nástupný plat učiteľa je 952 eur v čistom. Fico v pozícii premiéra si v utorok odobril mesačné príjmy v hodnote viac ako 9,5-tisíc eur, pôvodne jeho plat činil takmer päťtisíc eur.

„Myslia si, že ich voliči absolútne nerozmýšľajú, čokoľvek, čo urobia, všetko im budú tolerovať. Jednoducho si voči nim môžu dovoliť čokoľvek. Zvýšiť si len tak sám sebe skoro o sto percent plat, takého premiéra nenájdete nikde v civilizovanej Európe,“ myslí si líder hnutia Slovensko. Dodal, že obyčajným ľuďom na Slovensku tento rok „možno“ porastú platy o šesť až deväť percent, v prípade premiéra ide o 96 percent.

Zmrazovanie platov

V minulosti pritom sám Fico chcel zmraziť platy najvyšším ústavným činiteľom. V tom čase to podľa jeho slov bola preňho tak principiálna otázka, že bol pripravený spojiť hlasovanie o zmrazení platov s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Matovič poznamenal, že žiadne hlasovanie o zmrazovaní platov sa nekonalo. „Pán premiér, ste chrapúň, aký nemá v Európe obdoby,“ dodal.

Poslanec Július Jakab (Slovensko) uviedol, že radový minister bude po novom dostávať viac ako 7,2-tisíc eur v čistom a podpredseda vlády dostane viac ako 8,1-tisíc eur v čistom. Súčasne sa pýtal, za čo si členovia vládnej garnitúry platy zvýšili.

„Za rozvrátenú spravodlivosť? Za to, že ľuďom zvýšili dane a zdravotné odvody?,“ pýtal sa poslanec. Poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko) upozornila, že vláda si vyššie príjmy schválila expresne a s platnosťou od stredy 7. februára.

„Aby oklamali ľudí a zvýšenie nemusel schvaľovať parlament, urobili to zvráteným a prefíkaným spôsobom tak, že si zvyšujú len paušálne náhrady, z ktorých neplatia ani dane, ani odvody,“ vysvetlila.