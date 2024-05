Vláda poskytuje útočisko členovi proruskej platformy, podľa progresívcov unáša Slovensko na východ (video)

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) varuje Vládu SR pred priamym ohrozením bezpečnosti Slovenska a unášania nás na východ. Uviedli to poslanci parlamentu za stranu PS Zuzana Števulová a Tomáš Valášek na tlačovej konferencii v reakcii na poskytnutie dočasného útočiska pre Arťoma Marčevského.

Pokúšali sa ovplyvniť eurovoľby

„Marčevskyj je súčasťou proruskej platformy Voice od Europe, ktorá sa pokúšala ovplyvniť politiku v Európskej únii (EÚ) vrátane eurovolieb. Bol preto zaradený na český sankčný zoznam, ušiel na Slovensko a získal tu dočasné útočisko. Kompetentní by dávno mali pracovať na jeho vyhostení, no vláda odmieta konať. Minister vnútra Šutaj Eštok tvrdí, že žiadne ohrozenie nevidí a konať nebude,“ uviedla Števulová (PS) a pripomenula, že na platforme Voice of Europe vystúpili aj koaliční politici Erik Kaliňák (Smer-SD) či Martina Šimkovičová (nom. SNS).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa Števulovej (PS) si Marčevskyj užíva výhody voľného pobytu v EÚ, ktorej bezpečnosť priamo ohrozuje. Vyzvala preto Ministerstvo vnútra SR a migračný úrad, aby okamžite konali. Poslanec Valášek (PS) dodal, že vláda každým svojím krokom unáša Slovensko na východ.

„Koalícia vedome chráni človeka, ktorého naši najbližší spojenci považujú za bezpečnostnú hrozbu, a ktorého aktivity vyšetruje belgická polícia. Otáčajú sa chrbtom k Európe, aby sa vryli do priazne Putinovi. Marčevskyj robí svoju špinavú prácu úplne otvorene a vláda mu vedome poskytuje útočisko. Ocitáme sa tak vlastne v konflikte so zvyškom EÚ,“ zdôraznil Valášek.

Zaradenie na sankčný zoznam

Šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) 7. mája vydal stanovisko a vysvetlil, ako funguje zaradenie cudzích štátnych príslušníkov na sankčný zoznam.

„Rokovania v pracovných formátoch EÚ nie sú verejné. To znamená, že návrhy, o ktorých členské štáty rokujú, sa až do okamihu ich prijatia považujú za dôverné. V niektorých prípadoch ide dokonca o informácie, ktoré podliehajú istému stupňu utajenia. EÚ nemá predpísanú procedúru ani lehotu na posudzovanie návrhov. Každý členský štát má nastavený vlastný interný mechanizmus schvaľovania návrhov sankcií i posudzovania ich dopadov na štátne záujmy. Preto je bežnou praxou, ak členský štát požiada o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov. Nie je preto pravda, že Slovenská republika blokovala prijímanie sankcií. Len informovala o prebiehajúcom pokračovaní posudzovania predmetných návrhov štátnymi inštitúciami SR,“ spresnil Blanár.

Šéf diplomacie konštatoval, že podobné manipulovanie informáciami, nepodložené úniky a vyjadrenia v tomto prípade z českého prostredia znižujú dôveru medzi spolupracujúcimi členskými štátmi. Zároveň dodal, že pre budovanie dôvery je potrebné okolnosti úniku a manipulácie faktami vyšetriť.