Blanár: Vstup do Európskej únie bol jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách Slovenska (video)

Slovenské členstvo v Európskej únii predstavuje úspešný príbeh, pričom Únia je pre nás životný priestor. Takto okomentoval s odstupom dvoch dekád slovenskú integráciu do EÚ súčasný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Počas štvrtkovej medzinárodnej konferencie „20 rokov členstva Slovenska v EÚ – výzvy a príležitosti“ na pôde rezortu diplomacie v Bratislave poznamenal, že EÚ síce podľa jeho názoru nie je ideálna ani dokonalá, no vyvíja sa a rastie na vlastných skúsenostiach a je dôležité, že Slovensko je súčasťou tohto rastu.

Významný medzník v našej histórii

„Vstup Slovenska do EÚ je dodnes významným medzníkom a patrí k najvýznamnejším udalostiam v histórii našej štátnosti. Vstup do Únie otvoril Slovensku príležitosti, ktoré sme naplno využili. Dnes sme v našom regióne jednou z najviac integrovaných krajín v EÚ. Prijali sme euro, vstúpili do Schengenu… Podarilo sa nám získať prvú európsku agentúru so sídlom na Slovensko, kde už päť rokov pôsobí Európsky orgán práce,“ povedal Blanár.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zdôraznil, že pre naplnenie slovenskej cesty k členstvu v EÚ bolo potrebné množstvo úsilia.

Prešli sme transformačným procesom

„Od podpísania asociačnej dohody v roku 1994 do vstupu prešlo Slovensko rozsiahlym transformačným procesom. Táto cesta sa stala úspešnou aj vďaka podpore Slovákov, Sloveniek a všetkých národnostných menšín v dosiaľ jedinom platnom referende,“ pripomenul Blanár dôležitý krok smerom k členstvu v EÚ.

Spomenuté referendum sa uskutočnilo 16. a 17. mája 2003, účasť bola iba 52,15 %, ale za vstup Slovenska hlasovalo 92,46 % voličov.

Blanár pripomenul najväčšie výzvy, ktorým musela čeliť EÚ od vstupu Slovenska pred 20 rokmi.

„Za 20 rokov sme prešli množstvom kríz – finančnou krízou v rokoch 2008 až 2012, migračnou krízou, brexitom, pandémiou i súčasnými bezpečnostnými výzvami,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.