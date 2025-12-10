Víťazný úvod v Banskej Bystrici. Slováci strelili Nórom sedem gólov, ale veľa im aj dovolili

V súboji Slovensko – Nórsko na Vianočnom Kaufland Cupe padlo 11 gólov a z toho sedem do bránky hostí zo severu Európy.
Slováci víťazstvom 7:4 urobili prvý krok k obhajobe celkového triumfu na tradičnom predvianočnom turnaji v konkurencii Nórska a Lotyšska.
Dvojgólový Krivošík
Nóri v úvode po chybe Rosandiča viedli 1:0, ale po góle Faška-Rudáša a dvoch zásahoch Krivošíka Slováci otočili na 3:1. Do konca prvej tretiny ešte Olsen znížil na 2:3 z pohľadu hostí. Zápas otvoreného predbránkového priestoru pokračoval aj v druhej tretine.
Bolo už 6:2
Najprv si Hudáček šikovne prikopol puk a nezadržateľne strelil už svoj 33. reprezentačný gól – 4:2. Potom prišiel prvý z dvoch gólov Okuliara v zápase a po dobrej robote Daňa aj gól oficiálne pripísaný obrancovi Gajdošovi – 6:2. Za tohto stavu sa zdalo, že je rozhodnuté, ale Nóri to nevzdali. Ešte v druhej tretine Salsten znížil na 3:6 a v 42. min sa hostia zásluhou Krogdahla priblížili na rozdiel dvoch gólov.
Dvojgólový Okuliar
Ďalšie góly už reprezentačný debutant Jurčák nedostal. Šesť minút pred koncom tretej tretiny prikrášlil slovenské víťazstvo Okuliar po skvelej prihrávke Takáča. Slováci zdolali Nórov 7:4.
„Treba dať kredit Nórom, ktorí hrali aktívne aj fyzicky a nevzdali sa až do konca. My sme sa držali herného plánu, boli sme efektívni, premieňali sme presilovky, ale na defenzíve musíme ešte popracovať,“ povedal tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
Vianočný Kaufland Cup pokračuje vo štvrtok súbojom Lotyšsko – Nórsko a v piatok vyvrcholí duelom Lotyšsko – Slovensko. Hrať sa bude od 18.00 h.
Vianočný Kaufland Cup 2025:
Slovensko – Nórsko 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)
Góly: 5. Faško-Rudáš (Gajdoš, Ivan), 6. Krivošík (M. Sukeľ), 18. Krivošík (Hecl, Kukuča), 32. Hudáček (Čederle, Kukuča), 33. Okuliar (Rosandič, M. Sukeľ), 36. Gajdoš (Faško-Rudáš, Daňo), 54. Okuliar (Takáč, Ďaloga) – 1. Martinsen, 15. T. Olsen (Pettersen), 38. Salsten (Pettersen, Wasenden), 42. Krogdahl (Salsten, Pettersen)
SLOVENSKO: Jurčák – Ivan, Rosandič, Ďaloga, Marinčin, Gajdoš, Koch, Romaňák – Hudáček, Čederle, Daňo – Okuliar, M. Sukeľ, Takáč – Faško-Rudáš, Cingel, K. Pospíšil – Kukuča, Krivošík, Hecl.
NÓRSKO: Normann – Johannesen, Wasenden, Krogdahl, Kaasastul, Oxby, Saxrud Danielsen, Engebraten, Granath – Berglund, E. Olsen, Martinsen – T. Olsen, Salsten, Pettersen – Vesterheim, Johnsen, Ronnild – Solem, Berg-Paulsen, Elvsveen.