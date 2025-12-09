Deň pred turnajom vypadol ďalší hráč. Líder reprezentácie sa zranil na tréningu, nahradil ho Kukuča

„Ďalšia vynútená zmena, opäť zo zdravotných dôvodov. Po pondelňajšom (8.12.) tréningu mal zdravotné problémy skúsený útočník Peter Cehlárik. Vedenie reprezentácie zareagovalo ihneď na vzniknutú situáciu a do tímu povolalo Andreja Kukuču,“ napísal na sociálnej sieti Slovenský zväz ľadového hokeja.
Ešte predtým vypadla z nominácie až pätica hokejistov – brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Vedenie reprezentácie narýchlo povolalo brankárov Dávida Hrenáka, Patrika Jurčáka, obrancu Dávida Romaňáka a útočníkov Sebastiána Čederleho, Mareka Hecla, Filipa Krivošíka a Patrika Hrehorčáka.
Vianočný Kaufland Cup bez Tatara, Škorvánka aj Čerešňáka, prišlo až 7 nových hráčov
„V každej súťaži je z dôvodu olympijskej sezóny nahustený zápasový program, chalani najmä v českej extralige hrajú mnoho zápasov. Niektorí okrem domácej súťaže aj v rámci Ligy majstrov. Je to obrovská porcia, ktorá sa podpísala aj na ich zdravotnom stave. Tomáš Tatar pauzoval od prvej polovice novembra. Mal sa vrátiť do zápasového diania, bohužiaľ, rekonvalescencia sa predĺžila. Na vzniknutú situáciu sme museli reagovať,“ povedal v pondelok tréner Vladimír Országh.
Slováci sa predstavia proti Nórsku už v stredu 10. decembra v Banskej Bystrici. Duel sa začne o 18.00 h. O dva dni neskôr si zmerajú sily s Lotyšskom.