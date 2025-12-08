Vianočný Kaufland Cup bez Tatara, Škorvánka aj Čerešňáka, prišlo až 7 nových hráčov

Choroby a zranenia nie sú v predvianočnom termíne u hokejistov nič výnimočné. Vo veľkom to pocíti aj slovenská reprezentácia pred tradičným turnajom Vianočný Kaufland Cup, ktorý sa bude hrať v najbližších dňoch v Banskej Bystrici.
Bude to posledná previerka pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Taliansku. V stredu 10. decembra si Slováci zmerajú sily s Nórmi a o dva dni neskôr s Lotyšmi. Zápasy sa začínajú o 18.00 h.
Bez Tatara, Hrivíka aj Kelemena
Z dôvodu zranení či chorôb vypadlo trénerovi Vladimírovi Országhovi až päť hokejistov. Pre náročnú situáciu ich nahradilo na poslednú chvíľu až sedem hráčov.
Z pôvodného nominačného zoznamu pre nevyhovujúci zdravotný stav vypadli brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Šanca pre Krivošíka aj Jurčáka
Vedenie reprezentácie narýchlo povolalo brankárov Dávida Hrenáka, Patrika Jurčáka, obrancu Dávida Romaňáka a útočníkov Sebastiána Čederleho, Mareka Hecla, Filipa Krivošíka a Patrika Hrehorčáka.
„V každej súťaži je z dôvodu olympijskej sezóny nahustený zápasový program, chalani najmä v českej extralige hrajú mnoho zápasov. Niektorí okrem domácej súťaže aj v rámci Ligy majstrov. Je to obrovská porcia, ktorá sa podpísala aj na ich zdravotnom stave. Tomáš Tatar pauzoval od prvej polovice novembra. Mal sa vrátiť do zápasového diania, bohužiaľ, rekonvalescencia sa predĺžila. Na vzniknutú situáciu sme museli reagovať,“ povedal réner Vladimír Országh na webe hockeyslovakia.sk.
Náročný víkend
Spoločne s vedením reprezentácie mali mimoriadne náročný víkend. V pondelok od skorých ranných hodín Országh musel riešiť ďalšie alternatívy. K tímu sa pripoja brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, ktorý môže v prípade zápasového štartu absolvovať reprezentačný debut. Na uvoľnené miesto v obrane povolal trénerský štáb Dávida Romaňáka.
Útočné absencie nahradili Sebastián Čederle, Filip Krivošík, do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák.
„Vyžadovalo si to veľa komunikácie s hráčmi aj klubmi. Napokon sme sa rozhodli vziať navyše dvoch brankárov, jedného obrancu a štyroch útočníkov, pričom Hecl absolvuje prvú polovicu zrazu a Hrehorčák druhú,“ dodal Országh.
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025:
BRANKÁRI: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)
OBRANCOVIA: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)
ÚTOČNÍCI: Peter Cehlárik (Leksand,Švéd.), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec).