Országh chcel do reprezentácie aj troch hráčov z Ruska, dostal zamietavé stanovisko

HOKEJ: Tréning reprezentácie SR
Repreentácia Slovenska má pred sebou dva zápasy na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrici. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
V stredu od 18.00 h čaká na slovenských hokejistov zápas proti Nórom na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrice. Turnaj je posledná reprezentačná previerka pre Slovákov pred februárovým vrcholom sezóny – zimnými olympijskými hrami v Miláne.

V pôvodnej nominácii trénera Vladimíra Országha nastalo viacero vynútených zmien, a tak Slováci na tradičnom predvianočnom turnaji nakoniec nastúpia bez brankára Stanislava Škorvánka, obrancu Petra Čerešňáka aj útočníkov Tomáša Tatara, Miloša Kelemena aj Mareka Hrivíka.

Nahradili ich viacerí hráči zo slovenskej najvyššej súťaže na čele s Košičanmi Filipom Krivošíkom a Patrikom Jurčákom, resp. Nitranom Sebastiánom Čederlem.

Chceli aj hráčov z KHL

Rovnako sa vedenie reprezentácie snažilo o získanie troch hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy, ale ruské kluby ich neuvoľnili.

„Bavili sme sa o Adamovi Ružičkovi a Christiánovi Jarošovi. U oboch sme dostali zamietavé stanovisko zo Spartaka Moskva. Rovnaká situácia bola aj u Martina Gernáta z Jaroslavľa. V zmluvách majú definované, že ich kluby môžu uvoľniť na olympiádu. V Rusku však nikdy neviete, čo sa môže stať. Počítame s viacerými variantmi,“ povedal Vladimír Országh, cituje ho Športweb.

Zo Švédska dvojica

Országh a jeho asistenti aktuálne majú k dispozícii 9 hráčov zo slovenskej najvyššej súťaže, 13 hráčov z českej extraligy a dvojicu útočníkov zo švédskych klubov – Olivera Okuliara (Skelleftea) a Petra Cehlárika (Leksand).

„V dnešnej dobe technológií a pokročilých štatistík si dokážete o každom hráčovi vyhľadať detailne všetky jeho striedania v sezóne. To, ako hrajú, až taký problém nie je. Chceli sme primárne vidieť dvojičky a trojičky, ale žiaľ, musíme sa s tým vyrovnať, že neprišli,“ vysvetlil Országh.

Pospíšil už začne hrať

Hlavný tréner reprezentácie Slovenska sa tiež vyjadril k situácii so zranenými hráčmi v NHL. Ide o útočníka Martina Pospíšila a obrancu Erika Černáka. Ako je známe, Samuel Honzek má predčasne po sezóne a na ZOH 2026 si nezahrá.

„S Martinom Pospíšilom som sa rozprával asi dva týždne dozadu. Stále sa pripravuje a pracuje na svojom návrate. Najneskôr v polovici decembra by mohol naskočiť do zápasového diania. Je v dobrej opatere lekárov a pokiaľ uznajú, že je pripravený, určite nastúpi. Erik Černák by mal byť za dva až tri týždne naspäť v zápasoch,“ dodal Országh pre Športweb.

