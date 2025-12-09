Országh chcel do reprezentácie aj troch hráčov z Ruska, dostal zamietavé stanovisko

V stredu od 18.00 h čaká na slovenských hokejistov zápas proti Nórom na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrice. Turnaj je posledná reprezentačná previerka pre Slovákov pred februárovým vrcholom sezóny – zimnými olympijskými hrami v Miláne.
V pôvodnej nominácii trénera Vladimíra Országha nastalo viacero vynútených zmien, a tak Slováci na tradičnom predvianočnom turnaji nakoniec nastúpia bez brankára Stanislava Škorvánka, obrancu Petra Čerešňáka aj útočníkov Tomáša Tatara, Miloša Kelemena aj Mareka Hrivíka.
Vianočný Kaufland Cup bez Tatara, Škorvánka aj Čerešňáka, prišlo až 7 nových hráčov
Nahradili ich viacerí hráči zo slovenskej najvyššej súťaže na čele s Košičanmi Filipom Krivošíkom a Patrikom Jurčákom, resp. Nitranom Sebastiánom Čederlem.
Chceli aj hráčov z KHL
Rovnako sa vedenie reprezentácie snažilo o získanie troch hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy, ale ruské kluby ich neuvoľnili.
Slafkovský strelil 50. gól v NHL. Vo veku 21 rokov sa dostal do spoločnosti Gáboríka a Hossu - VIDEO
„Bavili sme sa o Adamovi Ružičkovi a Christiánovi Jarošovi. U oboch sme dostali zamietavé stanovisko zo Spartaka Moskva. Rovnaká situácia bola aj u Martina Gernáta z Jaroslavľa. V zmluvách majú definované, že ich kluby môžu uvoľniť na olympiádu. V Rusku však nikdy neviete, čo sa môže stať. Počítame s viacerými variantmi,“ povedal Vladimír Országh, cituje ho Športweb.
Honzek o nešťastnom zranení, ktoré mu vzalo olympijský sen: Vedel som, že je asi zle - VIDEO
Zo Švédska dvojica
Országh a jeho asistenti aktuálne majú k dispozícii 9 hráčov zo slovenskej najvyššej súťaže, 13 hráčov z českej extraligy a dvojicu útočníkov zo švédskych klubov – Olivera Okuliara (Skelleftea) a Petra Cehlárika (Leksand).
„V dnešnej dobe technológií a pokročilých štatistík si dokážete o každom hráčovi vyhľadať detailne všetky jeho striedania v sezóne. To, ako hrajú, až taký problém nie je. Chceli sme primárne vidieť dvojičky a trojičky, ale žiaľ, musíme sa s tým vyrovnať, že neprišli,“ vysvetlil Országh.
Pospíšil už začne hrať
Hlavný tréner reprezentácie Slovenska sa tiež vyjadril k situácii so zranenými hráčmi v NHL. Ide o útočníka Martina Pospíšila a obrancu Erika Černáka. Ako je známe, Samuel Honzek má predčasne po sezóne a na ZOH 2026 si nezahrá.
„S Martinom Pospíšilom som sa rozprával asi dva týždne dozadu. Stále sa pripravuje a pracuje na svojom návrate. Najneskôr v polovici decembra by mohol naskočiť do zápasového diania. Je v dobrej opatere lekárov a pokiaľ uznajú, že je pripravený, určite nastúpi. Erik Černák by mal byť za dva až tri týždne naspäť v zápasoch,“ dodal Országh pre Športweb.