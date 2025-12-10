Šimon Nemec strelil siedmy gól v sezóne, hráči New Jersey prerušili sériu piatich prehier - VIDEO

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa po siedmy raz v tejto sezóne NHL zapísal do štatistiky strelcov. Aj vďaka jeho gólu vyhral tím New Jersey Devils na ľade Ottawy 4:3 a prerušil sériu piatich prehier.
New Jersey prehrávalo po skorom presilovkovom góle Draka Bathersona, ale Nemec v čase 5:09 min vyrovnal na 1:1
Strela bez prípravy
Jeho spoluhráč Connor Brown zatiahol puk do útočného pásma a Nemec strelou bez prípravy prekonal Linusa Ullmarka. Mladík z obrany Devils celkovo počas 19:35 min na ľade predviedol 5 striel na bránku, jeden blok a mal aj dva plusové body. Zároveň prerušil sériu štyroch zápasov, v ktorých nebodoval. Po 30 zápasoch sezóny má 16 bodov a 6 plusových bodov.
Pochvala od trénera
„Útočné trio Griciuk – Glass – Brown hralo dobre vo všetkých troch zónach. Najmä Glass vyhral veľa súbojov o puk a bol odmenený víťazným gólom. A náš brankár Marky (Markström – pozn.) je zasa náš najväčší bojovník. Čím bližšie sa súper dostal s pukom k jeho bránke, tým lepšie zákroky v nej predvádzal,“ uviedol tréner New Jersey Sheldon Keefe podľa webu NHL.
Vyčistené hlavy
„Mali sme menej úspešné obdobie, ale sme z toho vonku. Zomkli sme sa, vyčistili si hlavy a verím, že začneme opäť víťaziť,“ skonštatoval Cody Glass.
Tréner Ottawy Travis Green bol veľmi sklamaný po tretej prehre za sebou.
„Hrali sme tretí večer solídny hokej, mali sme body na dosah a aj tak sme ich nezískali. Bojujeme ďalej,“ povedal Green.