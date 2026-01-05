Víťazný gól korčuľou aj tep 220. České víťazstvo nad Kanadou bolo veľmi emotívne - VIDEO

Mladi českí hokejisti to na Kanaďanov vedia! Zatiaľ čo Slováci dostali od najväčšieho favorita majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov vo štvrťfinále sedemgólový náklad (1:7), Česi im v semifinále strelili šesť gólov a zahrajú si proti Švédom o zlaté medaily.
V prvom semifinále v americkom St. Paul si Švédi poradili s Fínmi 4:3 po predĺžení a v druhom Česi s Kanaďanmi 6:4.
Znie to neuveriteľne, ale Česi vyradili Kanaďanov v play-off svetového šampionátu do 20 rokov tretí rok za sebou. A zakaždým to bolo v dramatickej koncovke zápasov. Predvlani vo štvrťfinále vyhrali 3:2 gólom 19 sekúnd pred koncom, vlani rovnako vo štvrťfinále víťazný gól na 4:3 strelili 40 sekúnd pred treťou sirénou a aktuálne zrazili topfavorita MS na kolená 74 sekúnd pred koncom semifinále.
Gól korčuľou a poistka do prázdnej bránky
A aby bolo kanadské fiasko dokonané, strelec víťazného gólu Tomáš Poletín najprv ani nevedel, že ho dal, lebo puk sa mu odrazil od korčule za bránkovú čiaru. Rozhodcovia si jeho gól pre istotu pozreli na videu, kým ho definitívne uznali. Neskôr pridal ešte Vojtěch Čihař poistku do prázdnej bránky na 6:4.
„Kanada určite má väčšie individuality podporené draftovými rebríčkami a produktivitou jej hráčov. Dôležité zápasy na šampionátoch však vyhráva tím a ten sme mali lepší my. Bol to fantastický zápas. Takú bitku o víťazstvo som v kariére ešte nezažil,“ nadchol sa český tréner Patril Augusta, cituje ho web iDnes.cz.
Česi iba raz doťahovali
Jeho zverenci prehrávali v celom zápase iba 1 minútu a 42 sekúnd v druhej polovici prvej tretiny. Toľko trvalo, kým na úvodný gól syna kanadskej legendy Tija Iginlu odpovedal český útočník Max Curran.
Neskôr už boli Česi neustále vo vedení a Kanaďania len doťahovali ich náskok z 2:1 na 2:2, z 3:2 na 3:3, zo 4:3 na 4:4, ale po piatom českom góle už odpoveď zdrvených „javorových listov“ neprišla. Hokejisti z krajiny 20-násobných majstrov sveta si zahrajú len o bronz proti Fínom.
Zápas sa mohol zlomiť v prospech Kanady na konci druhej tretiny, keď za stavu 2:2 brankár Michal Oršulák čelil trestnému strieľaniu Michaela Hageho. A to dokonca dvakrát, leho pri prvom pokuse brankár útočníka podrazil a rozhodcovia nechali nájazd opakovať.
Emócie museli von
Hage však neuspel ani na druhýkrát a odpoveďou mu bola zaťatá päsť a sebavedomý pohľad Oršuláka.
„Emócie museli von. Ako brankár gól dať nemôžem, ale ak mu zabránim, tak je to ako strelený gól na našej strane,“ vravel Oršulák.
„Pri nájazdoch som mal tep 220. Je skvelé, že sa náš brankár nenechal rozhodiť. Som veľmi rád, že mu to vyšlo. Už máme istotu medaily, ale ešte nekončíme. Chceme zlato,“ komentoval dvojgólový český útočník Čihař.
Čakanie na zlato
Český hokej čaká v kategórii do 20 rokov na zlato od roku 2001. Už teraz však berie štvrtú medailu za sebou po striebre z roku 2023 a bronzoch z rokov 2024 a 2025.
Takúto jagavú sériu si mladí českí hokejisti v ére samostatnosti nepamätajú, zažili ju iba ich predchodcovia ešte v ére bývalého Československa naposledy v rokoch 1982 až 1985.
Boľačky prebolia
„Semifinále nás stálo veľa síl a máme aj nejaké boľačky. Na majstrovstvách sveta sa však nikto nepýta na to, ako sa cítite. Aj keby mali chlapci zlomené nohy, nepriznajú to, lebo sa tešia na finále. Už teraz si plnia sny, ale môže to byť ešte lepšie,“ pousmial sa Augusta.