Slovensko na MSJ nestačilo Kanadu, rozhodla studená gólová sprcha zo záveru prvej tretiny - VIDEO

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov vypadla na majstrovstvách sveta juniorov v USA vo štvrťfinále. Zverenci trénera Petra Frühaufa po 4. priečke v základnej skupine nestačili v prvom vyraďovacom súboji na výber Kanady, ktorému podľahli hladko 1:7.
Favorit o všetkom rozhodol v záverečnej šesťminútovke prvej tretiny. Tím „javorového listu“ strelil päť gólov a v ďalšom priebehu kontroloval duel. V druhej časti viedol dokonca 7:0, potom dosiahol „čestný gól“ slovenského tímu Ján Chovan.
Turnaj zhorkol v závere
„Začiatok nebol až taký zlý. Vedeli sme, že Kanaďania budú hroziť, ale zlomili nás pasáže súpera, kedy nám tam nastrieľali góly. Keď už súper odskočí, tak je ťažko zastavovať ‚rozbehnutý vlak‘. Trochu nám turnaj na záver zhorkol. Odmakali sme si kemp, odohrali sme v ňom výborné zápasy a to platí aj o základnej skupine MS. My však chceme víťaziť,“ hodnotil kouč Frühauf vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
„Chalani prišli na to, ako hrať vyrovnanú partiu s veľkými súpermi a mať v istých okamihoch aj navrch, no teraz ešte zostáva doladiť detail – naučiť sa dotiahnuť duel do víťazného konca. Vedeli sme, že jedno víťazstvo na turnaji nám nebude stačiť na dostatočné sebavedomie. Kanada má silný tím a aj to dokázala. Chlapci do toho dali sto percent, som na každého hrdý,“ doplnil.
Z hráčov hodnotili obrancovia
Z hráčskej kabíny sa k debaklu vyjadrila dvojica obrancov. „Verili sme, všetci sme chceli vyhrať a tak sme boli nastavení. Musíme dať kredit súperovi, bol fakt dobrý. A my sme nerobili tie veci, čo proti Švédom a Američanom. Malé veci rozhodujú zápasy a dnes to bolo vidieť. Škoda, ale súper bol lepší a nám chýbal dôraz,“ poznamenal Adam Beluško, ktorý turnaj ukončil s dvoma gólmi.
Najproduktívnejším bekom tímu SR na podujatí bol Luka Radivojevič, autor jedného presného zásahu a štyroch asistencií. „Zápas nám, bohužiaľ, utiekol v prvej tretine, v ktorej sme dotali päť gól. V druhej sme mohli hrať oveľa lepšie a škoda, že sme celý duel nehrali tak, ako v tretej. Šli sme do toho naplno, chceli sme spraviť všetko pre úspech. A nevyšlo to,“ poznamenal.
S kým o rok?
O rok v Kanade by mali byť súpermi Slovákov v základnej skupine zachránení Nemci, s nimi aj Američania, tím zdolaní v súboji o bronz a aj svetový šampión z aktuálneho turnaja. „Máme veľa skúsenosti a skoro celý tím bude na MSJ aj o rok. Vieme, do čoho pôjdeme. Sami sme zvedavý, aké budú skupiny,“ dodal Radivojevič.
Len na doplnenie, Kanaďania v semifinále nastúpia proti Čechom, v druhom semifinálovom súboji o postup do duelu o zlato sa predstavia Fíni a Švédi.