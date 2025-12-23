Prehra s Čechmi, ale až po predĺžení. Mladí Slováci zakončili prípravu pred MS do 20 rokov

Slovenské hokejové nádeje majú za sebou dva prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta do 20 rokov v USA.
Po triumfe nad Lotyšmi (3:1) mladí Slováci podľahli Čechom 1:2 po predĺžení. Jediný slovenský gól v Bemidji strelil Lukáš Tomka.
Piešťany prišli o súboje MS hráčov do 18 rokov. Miestny štadión trápi problém s vlhkosťou aj spor o sedačky
Trio ide domov
Po skončení zápasu slovenskí tréneri definitívne uzavreli káder pre majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. 12. – 5. 1. 2026 v americkom Minneapolise. Z tímu musia odcestovať domov obranca Patrik Rusznyák a útočníci Ondrej Maruna a Alex Zálešák. Informoval o tom web Hockey Slovakia.
V prvej tretine slovenských hokejistov skvelými zákrokmi podržal brankár Alan Lenďák, a tak sa do šatní išlo za stavu 0:0. V druhej dvadsaťminútovke boli Slováci Čechom vyrovnaným súperom a ich snaha priniesla úvodný gól zápasu. Skóre otvoril Lukáš Tomka, ktorý sa presadil v skrumáži pred českým gólmanom Michalom Oršulákom.
Víťazná otočka mladých Slovákov proti Lotyšom v príprave na MS v hokeji do 20 rokov
V polovici zápasu došlo k plánovanej zmene v slovenskej bránke, keď Lenďáka nahradil Leonardo Henriquez. Viackrát podržal svoj tím a prekonal ho až v 45. min Tomáš Poletín, ktorý sa dostal k puku po chybe obrancu Filipa Kovalčíka. Potom si Česi utvorili niekoľko príležitostí na rozhodnutie, ale nepremenili ani jednu.
V predĺžení bez brankára
Na druhej strane mohol streliť víťazný gól Tomáš Pobežal, ale nestrelil. V predĺžení sa slovenský tréner Peter Frühauf rozhodol pre nečakaný krok. Odvolal brankára a s početnou prevahou v poli sa Slováci snažili kombinačne rozhodnúť. Nakoniec však urobili chybu a Maxmilian Curran gólom do prázdnej bránky rozhodol o českom víťazstve. Víťazný tím prestrieľal súpera v pokusoch na bránku 37:23.
Nitra si zamilovala kanadský hokej pred 100 rokmi. Proti Banskej Bystrici nastúpi v retro svetroch - FOTO
Pochvala od trénera
„Aj napriek prehre hodnotíme zápas pozitívne. Bol to náš druhý zápas za dva dni a Česi mali deň voľna, ale na ľade to nebolo vôbec vidieť. Nastavenie chlapcov bolo fantastické. Musím skromne povedať, že sme boli viac než vyrovnaným súperom. Mohli sme im aj odskočiť. Po maličkej chybičke skoro na konci zápasu sa Česi dotiahli na remízový stav. Mali 14 útočníkov, takže v závere mali dostatok síl,“ skonštatoval tréner slovenského tímu Peter Frühauf podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja a ešte doplnil:
„Naši hráči zápas odbojovali a dokonca sme sa dostali aj do dvoch vyložených šancí. Nepodarilo sa streliť víťazný gól, nevadí. Bola to skvelá previerka pred majstrovstvami sveta. Toto je tím, ktorý chceme trénovať.“
Obranca Luka Radivojevič bol spokojný s tým, ako mužstvo plnilo systémové veci.
Bola tam tímovosť
„Aj keď sme prehrali, ukázali sme veľmi veľa dobrej hry. Plnili sme systémové veci a bola tam tímovosť. Nepremenili sme však veľa šancí, nevyužili sme ani power-play v predĺžení. Riskli sme to bez brankára, nevyšlo to, ale ukázali sme odvahu, že vieme robiť veľké veci,“ uviedol Radivojevič.
HK Poprad spojil Vianoce s pomocou: Kamzíci rozdávali radosť tam, kde je najviac potrebná
Po Vianociach Švédi
Na Slovákov čaká ostrý vstup do svetového šampionátu v A-skupine v americkom St. Paul 26. decembra proti Švédom. Hrať sa začne o 19.00 h SEČ. O deň neskôr si slovenskí hokejisti zmerajú sily s Nemcami. Potom majú dva dni voľna a v posledných dvoch dňoch kalendárneho roka Slováci nastúpia proti domácim Američanom a Švajčiarom.