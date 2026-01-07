Skvelé Levice vyhrali u favorita v Nemecku a priblížili si postup v Lige majstrov - VIDEO

Basketbalové Levice sú pár dní po začiatku nového roka opäť na nohách. Premiérová sezóna Patriotov v Lige majstrov môže mať oveľa dlhšie trvanie, ako sa na začiatku vôbec odvážili snívať.
Levičania vyhrali prvý zápas vyraďovacej fázy Champions League na palubovke nemeckého Würzburgu 92:89 (39:31).
Hrá sa na dva víťazné zápasy a pred štvrtkovou odvetou v Bratislave (18.00 h) majú Levice veľkú šancu na postup do najlepšej šestnástky tímov tejto súťaže. V prípade triumfu hostí sa rozhodujúci tretí zápas bude hrať 14. januára vo Würzburgu.
Zverenci trénera Michala Madzina položili základ víťazstva pred 2878 divákmi v tectake Arene už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 18:9. Na veľkú prestávku odišli s 8-bodovým náskokom 39:31.
Škoda záveru
V tretej štvrtine však domáci zabrali a pomerne rýchlo sa bodovo dotiahli. Würzburg sa aj dostal do vedenia, ale maximálne o 3 body (45:42). Hostia včas zareagovali najmä zásluhou ich najlepšieho hráča Rickeyho McGilla.
Do záverečnej štvrtiny išli Patrioti so 6-bodovým náskokom (62:56). Zvládli ju majstrovsky, aj keď záver im nevyšiel úplne podľa predstáv. Chvíľami viedli aj o 11 bodov a po šiestej trojke McGilla jeden a pol minúty pred koncom to bolo 84:76 pre Patriotov.
Navyše 17 sekúnd pred koncom po premenených trestných hodoch McGilla svietilo skóre 91:83 pre Levice. V samom závere domáci dvoma trojkami upravili na konečných 89:92 a dali si šancu pred odvetou v Bratislave.
Dokončiť prácu
Líder Levičanov McGill odohral kompletných 40 minút s 29 bomi, 6 doskokmi a 5 asistenciami na konte. Hostia mali až piatich dvojciferných strelcov, slovenský pivot Boris Bojanovský dosiahol 14 bodov a 5 doskokov.
„Dosiahli sme dobré víťazstvo, ale hádžeme ho za hlavu a sústredíme sa na domáci štvrtkový zápas. Už len ten zostáva v našich hlavách. Svoju prácu potrebujeme dokončiť,“ uviedol McGill na webe basketbalovej Ligy majstrov.
Hrdosť a obozretnosť
„Som nesmierne hrdý na svoj tím. Hrali sme so srdcom a veľmi dobre sa na to pozeralo. Ako však vravel Rickie, naša robota pokračuje a vo štvrtok musíme byť pripravení. Očakávam, že bude vypredané a naši fantastickí diváci nás poženú dopredu. Zároveň očakávam veľkú energiu od súpera, ktorý rovnako bude chcieť postúpiť,“ vravel tréner Madzin na pozápasovej tlačovej konferencii.