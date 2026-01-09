Levice nevyužili domáci postupový "mečbal". Rozhodne tretí zápas vo Würzburgu - VIDEO

Basketbalistom Levíc nevyšiel druhý duel vyraďovacej časti „play in“ Ligy majstrov tak dobre, ako ten prvý.
Zverenci trénera Michala Madzina nenadviazali na triumf z nemeckého Würzburgu (92:89) a v „domácom“ prostredí v Bratislave rovnakému súperovi podľahli 56:74 (33:37).
O postupujúcom medzi Top 16 rozhodne tretí duel v Nemecku. Víťaz súboja v stredu 14. januára postúpi do K-skupiny k francúzskemu Chalonu, Badalone a Málage zo Španielska.
Dobrý iba úvod
Levičania v prvej štvrtine viedli 10:6 aj 13:8, po úvodnej desaťminútovke však bol stav nerozhodný 18:18. V druhej časti po zakončení Samuela Solčánskeho sa ešte raz Patrioti dostali do najtesnejšieho vedenia 26:25, no v ďalšom priebehu stretnutia už mali náskok len hostia. A ten postupne narástol až na konečných 18 bodov.
Slabé doskakovanie
„Súper nás preskákal. Dvadsaťtri útočných doskokov je veľmi veľa. Im to dodalo energiu a sebavedomie, nám to ubralo na mentálnej aj fyzickej sile. Würzburg nastúpil do zápasu s veľkou energiou a koncentráciou v obrane. Zdolali nás našimi zbraňami v útoku, ale ešte nie je koniec. Za stavu 1:1 vieme, do čoho ideme a budeme bojovať,“ vyhlásil tréner Levíc Michal Madzin na tlačovej konferencii po zápase v Bratislave.
Museli a zvládli to
„Boli sme v ťažkej situácii, pretože sme v prvom súboji stratili výhodu domáceho prostredia a potrebovali sme tu vyhrať. Bola to situácia, v ktorej sme museli zvíťaziť. Dôležité bolo, že sme do toho nastúpili s energiou,“ komentoval po súboji hosťujúci kouč Sašo Filipovski podľa oficiálneho webu súťaže.
Druhému tímu najvyššej nemeckej súťaže výrazne pomohol návrat Kanaďana Marcusa Carra do zostavy – dosiahol 20 bodov, 6 asistencií a mal aj tri doskoky. Na domácej strane sa na dvojciferné body dostali len Američania Rickey McGill, Andre Wesson a Srb Novak Musič, keď nastrieľali 12 resp. 11 bodov.
Nič nie je stratené
„Neodohrali sme tento zápas na úrovni, na akej sme schopní hrať. Sú aj také zápasy, ale musíme ho hodiť za hlavu. Séria je vyrovnaná a nič nie je stratené. Do Würzburgu ideme pozitívne naladení. Urobíme maximum, aby sme uspeli,“ povedal hráč Levíc Gabe Dorsey po zápase číslo 2.